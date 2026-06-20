Должников пора призвать к ответу

Ситуация
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Долги жителей Жезказгана и Сатпаева за вывоз ТБО снова начали расти. Жители областного центра задолжали за этот вид коммунальных услуг около 57 млн тенге, а сатпаевцы за четыре месяца не заплатили по счетам 18 млн. Проблема озвучивалась на разных диалоговых площадках, но решение пока не найдено.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подрядчик – ТОО «Самұрық Астана», работающее в Жезказгане, – считает, что в сложившейся ситуации поможет увеличение тарифа. Но что в таком случае делать со злостными неплательщиками?

Напомним: ТОО «Самұрық Астана» приступило к работе осенью прошлого года. Поводом для смены компании по вывозу мусора стали регулярные жалобы граждан на неудовлетворительную работу предыдущего подрядчика – ТОО «Сәт тазалық». Но и оно в свое время сетовало на многомиллионные долги, которые крайне негативно сказывались на деятельности товарищества.

Сатпаевцы тоже были недовольны работой городской компании по вывозу мусора. С 1 января текущего года неугодного подрядчика сменило новое ТОО – «Ұлытау ЭкоСервис».

Оба «новичка» с ответственностью подошли к выполнению своих обязанностей. Но почему же тогда ситуация не меняется? В числе решений проблемного вопроса называлось повышение тарифа, которое, дескать, хоть как-то закроет финансовую брешь. Но эту идею не поддержали общественники. Если потребитель не платит сейчас, отметили они, будет ли он в будущем более ответственным?

Отчасти соглашусь с их мнением. Ежемесячно я оплачиваю 330 тенге за услуги по вывозу мусора и как потребитель готова платить больше, так как понимаю: стоимость расходных и горюче-смазочных материалов постоянно растет. Но решит ли это проблему долгов? Те, кто уклоняется от оплаты сейчас, уж точно не будут платить и в будущем. Складывается ощущение, что внакладе снова останутся добросовестные плательщики.

Как и ранее, возникает вопрос: почему данная финансовая проблема решается разговорами и уговорами, а не в суде? За последние несколько лет взаимные жалобы услугодателей и потребителей уже набили оскомину. Но единственное, что смогли придумать в акиматах Жезказгана и Сатпаева, это сменить подрядчика, раз не получается повысить тариф.

Аналогичная ситуация складывается и в городе Сатпаеве. Как сообщили в городском акимате, часть местных предпринимателей не заключила договоры с компанией и теперь оставляет мусор на контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов. Как следствие, увеличивается нагрузка на общую инфраструктуру, усложняется обеспечение надлежащего санитарного состояния.

Акимат Сатпаева призывает горожан к ответственности и своевременной оплате услуг ТОО «Ұлытау ЭкоСервис». Между тем общественники считают, что спорные финансовые вопросы необходимо решать в правовом поле. В помощь подрядчикам и акиматам – Гражданский и Гражданско-процессуальный кодексы, Закон РК «О нотариате», «Об исполнительном произ­водстве и статусе судебных исполнителей» и целый ряд других нормативных актов.

Механизм взыскания задолженности по коммунальным услугам уже давно отработан и применяется по всей стране с 2016 года. Исполнительное производство создано именно для таких случаев: взыскание задолженности, пени, расходов по производству и оплаты дея­тельности частных судебных исполнителей (ЧСИ). На прак­тике процедура занимает­ от одного до трех месяцев. Остается нанять юриста или заключить соглашение с нотариусами или ЧСИ.

#регионы #мусор #долги

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