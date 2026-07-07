750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане

Фото: пресс-служба Нацгвардии

На плацу столичной воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК состоялась торжественная церемония принятия военной присяги. Клятву на верность Родине принесли 750 военнослужащих весеннего призыва, завершивших курс молодого бойца и вступивших в ряды войск правопорядка, сообщает Kazpravda.kz



Молодые гвардейцы прибыли на службу из всех регионов Казахстана. За время первоначальной подготовки они освоили основы военного дела, изучили уставы и приобрели необходимые навыки, которые станут основой их дальнейшей службы по обеспечению общественной безопасности.

Отличительной особенностью нынешней церемонии стало то, что наряду с солдатами срочной службы военную присягу приняли четыре военнослужащие по контракту – специалист санитарно-эпидемиологической службы Дилдора Салметова, старший музыкант Ансамбля песни и танца Айгерим Жанатлекова, психолог Сания Карабиден и музыкант образцово-показательного оркестра Нацгвардии Марал Смахамбетова. Их участие придало мероприятию особую символичность, подчеркнув, что сегодня девушки наравне с мужчинами достойно несут службу в рядах войск правопорядка.



Разделить радость этого важного события с молодыми военнослужащими пришли более двух тысяч человек — родители, родственники, друзья, ветераны и почетные гости. Для многих новобранцев этот день стал первым по-настоящему ответственным жизненным этапом, который они прошли в торжественной обстановке в присутствии своих близких.

С напутственным словом к личному составу обратился заместитель МВД РК – Главнокомандующий Нацгвардией Ансаган Балтабеков.

«Принятие военной присяги – один из самых ответственных и памятных моментов в жизни каждого военнослужащего. С этого дня вы становитесь частью Национальной гвардии и принимаете на себя высокую ответственность за безопасность граждан и общественный порядок. Уверен, что во время службы вы проявите дисциплину, стойкость и верность воинскому долгу, приобретете бесценный опыт, закалите характер и обретете настоящих боевых товарищей. Желаю каждому из вас достойно пройти этот путь, оправдать доверие своих родителей, командиров и народа Казахстана. Служите честно, добросовестно и с гордостью носите военную форму», – подчеркнул главнокомандующий.

От имени родителей к молодым военнослужащим обратилась мать рядового Жамбыла Жазыкбаева – Маншук Толеуханова. Она пожелала новобранцам стойкости, терпения и успехов в службе, призвав их беречь себя, уважать своих командиров и всегда помнить, что дома их любят и ждут.

«Для каждой матери сегодняшний день наполнен одновременно гордостью и волнением. Мы верим в вас, гордимся вашим выбором и уверены, что вы достойно выполните свой долг перед Родиной. Берегите друг друга, поддерживайте своих товарищей и никогда не забывайте, что дома вас с огромным нетерпением ждут родители, родные и близкие. Возвращайтесь здоровыми, сильными и возмужавшими», – сказала она.

Церемония военной присяги стала важным этапом для молодых солдат, которые совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут нести службу по охране общественного порядка, обеспечивать спокойствие жителей и гостей столицы.

Кроме того, они будут участвовать в обеспечении безопасности на всех значимых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях, проходящих в Астане.