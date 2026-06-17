Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае

Строительство
Валентина Мелехова

Если говорить точнее, то это будет реконструированный бассейн, известный в народе как «Осьминог».

Фото: акимат Костанайской области

В 2022-м он был признан аварийным и несколько лет простаивал. В прошлом году местные власти решили реанимировать водный комплекс, разобрав старое здание и построив на его месте новое, современное и комфортабельное.

После завершения реконструкции аквапарк расширится вдвое, а его общая площадь превысит 9 тыс. кв. м. Площадь водной зоны вырастет втрое и составит более 1 тыс. кв. м. Объект сможет одновременно принимать до 500 посетителей. На первом этаже разместится аквазона с волновым бассейном, джакузи для взрослых, бассейном с водными горками, детским бассейном, а также фуд-кортом на 100 посадочных мест.

«За последние три года население города Костаная увеличилось на 13,2 тысячи человек. Наряду с развитием экономики, открытием новых фабрик и заводов должны появляться и места для семейного отдыха жителей. У Костанайской области должны быть свои уникальные достопримечательности для гостей. Одной из них станет крупнейший в стране крытый аквапарк», – отметил аким области Кумар Аксакалов.

#Костанай #строительство #реконструкция #аквапарк

Популярное

Все
Манит туристов курортный Имантау-Шалкар
Первичное звено медицины
Необходим суверенный искусственный интеллект
Распахнул двери Дом студентов
Чтобы снизить нагрузку на стационары
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Еще пять сел обеспечены питьевой водой
«Арыстан» дает путевку в жизнь
Искусственный интеллект на страже безопасности
Как стартапы меняют жизнь
Ловушки от вредителей
IT-сервисы для села
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Помогают аграриям карты
Дожди по расписанию
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Учителя готовы к переменам
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Закон Республики Казахстан
В выходные дороги под особым контролем
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

Чтобы снизить нагрузку на стационары
Восстановили права дольщиков
Усиливается борьба с хаотичной застройкой
В Актау построят аммиачно-карбамидный завод стоимостью свыш…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]