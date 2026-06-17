Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае

Если говорить точнее, то это будет реконструированный бассейн, известный в народе как «Осьминог».

Фото: акимат Костанайской области

В 2022-м он был признан аварийным и несколько лет простаивал. В прошлом году местные власти решили реанимировать водный комплекс, разобрав старое здание и построив на его месте новое, современное и комфортабельное.

После завершения реконструкции аквапарк расширится вдвое, а его общая площадь превысит 9 тыс. кв. м. Площадь водной зоны вырастет втрое и составит более 1 тыс. кв. м. Объект сможет одновременно принимать до 500 посетителей. На первом этаже разместится аквазона с волновым бассейном, джакузи для взрослых, бассейном с водными горками, детским бассейном, а также фуд-кортом на 100 посадочных мест.

«За последние три года население города Костаная увеличилось на 13,2 тысячи человек. Наряду с развитием экономики, открытием новых фабрик и заводов должны появляться и места для семейного отдыха жителей. У Костанайской области должны быть свои уникальные достопримечательности для гостей. Одной из них станет крупнейший в стране крытый аквапарк», – отметил аким области Кумар Аксакалов.