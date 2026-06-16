Новые села на карте газоснабжения

В Уилском районе произошло событие, которого жители сел Аккемер и Кемер ждали долгие годы, – в дома сельчан пришел природный газ.

фото пресс-службы акимата области

Новость о запуске газопровода здесь, конечно же, встретили с радостью. Для сотен семей это означает избавление от забот, которые десятилетиями сопровождали каждую зиму. Заготовка угля и дров, растопка печей, уборка золы уходят в прошлое, уступая место более удобным условиям жизни.

Разделить этот важный день с жителями двух сел приехал аким области Асхат Шахаров. У газораспределительных узлов, где состоялся символичес­кий запуск, собрались сельчане разных поколений. На встречу пришли аксакалы, молодежь, люди среднего возраста.

Асхат Шахаров подчеркнул, что развитие инженерной инфраструктуры на селе остается одним из важных направлений государственной политики.

– По поручению Президента страны в регионе ведется поэтапная работа по газификации населенных пунктов. В прошлом году природный газ был подведен к 32 селам области, в этом году планируется подключить еще восемь. Аккемер и Кемер стали частью этой системной работы, – отметил глава региона.

Особенно символичным этот день оказался для жителей Аккемера. Два года назад село пережило тяжелое испытание – весенний паводок нанес серьезный ущерб домам и хозяйствам. Однако благодаря государственной поддержке последствия стихии были устранены: для 16 семей, пострадавших от воды, заново отстроили дома, были восстановлены объекты инфраструктуры. Постепенно жизнь вошла в привычное русло. А теперь вот пришло долгожданное голубое топливо.

Проект газификации в Аккемере реализован в рамках прог­раммы «Развитие регионов». На его осуществление было направлено 65,5 млн тенге, подрядчиком выступило ТОО «GazMart». В результате к системе газоснабжения подключен 71 жилой дом, где проживают 378 человек, а также три социальных объекта.

В Кемере работы по газификации приобрели более масштабный характер. На реализацию проекта здесь было направлено 207,3 млн тенге, в качестве подрядчика выступило ТОО «АСК-7 НС». Природным газом обеспечены 159 домов, в которых проживают 770 человек, а также 20 социальных объектов.

С особым волнением долгож­данное событие встретили жители старшего поколения. Многие вспомнили, как годами готовились к каждой зиме. Жительница села Аккемер Салтанат Сапиева признается, что для ее семьи это один из самых радостных дней.

– Я родилась и выросла в Аккемере. Раньше приходилось заготавливать уголь и кизяк, постоянно следить за печью. Даже после переезда в новый дом мы продолжали топить по-старому. Теперь все изменится. Будет тепло и чисто, времени и сил на домашние хлопоты станет уходить гораздо меньше. Для нашей семьи это большое счастье, – говорит она.

Для многих пожилых жителей газификация стала исполнением давней мечты.

– Мне 78 лет, и всю жизнь я прожила в Кемере. Зимой было непросто: приходилось постоянно поддерживать огонь в печи, вставать ночью. На топливо уходили немалые деньги. Даже не верится, что все это останется позади. Газоснабжение – большое облегчение для всех нас, – заметила Жумагуль Нургалиева.

Местные жители отметили, что с каждым годом условия жизни на селе становятся комфортнее. Появляются качественные дороги, развивается инфраструктура, обеспечиваются стабильные связь и Интернет. Теперь к этим благам добавился и природный газ.

Газификация Аккемера и Кемера – это не только километры проложенных труб и новые инженерные сети. Прежде всего это тепло в домах, удобство для семей, забота о старшем поколении и уверенность в том, что сельские территории продолжат развиваться.

По словам акима Уилского района Аскара Казыбаева, работа по развитию газовой инфраструктуры в районе будет продолжена. В ближайших планах – перевести на газ котельные ряда социальных объектов. В их числе средняя школа в Акшатау, школы-детсады в Каракемере и Жамбыле, Саралжинская средняя школа им. А. Дербисалина.

Отдельное внимание будет уделено объектам здравоохранения. Запланирована газификация врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерского и медицинского пунктов в населенных пунктах Коптогай, Амангельды и Шикудык. Кроме того, в текущем году природный газ будет подведен к зданиям сельских клубов в Коптогае, Амангельды, Акшатау, Аккемере, Каракемере и Шикудыке, что позволит создать более комфортные условия для досуга жителей.

Сегодня из 319 населенных пунктов области природным газом обеспечены 203, где проживают более 900 тыс. человек. По итогам 2025 года реализованы 23 проекта на 12,2 млрд тенге, благодаря чему газ пришел в 32 населенных пункта с населением 13 тыс. человек. В их чис­ле села Коптогай, Амангельды и Шикудык Уилского района.

Руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Арысулан Айтбаев сообщил, что в этом году к газу подключат восемь сел Айтекебийского, Мартукского и Уилского районов, где проживают 3,7 тыс. человек. Села Аккемер и Кемер – в их числе.

Кроме того, подготовлены еще 10 проектов на 6,2 млрд тенге. Они охватывают газификацию 17 населенных пунктов, в том числе сел Сарбие, Кубасай и Караой Уилского района. Соответствующая бюджетная заявка направлена на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

При полном финансировании газификация в области охватит 225 населенных пунктов. Число жителей, обеспеченных газом, вырастет до 910,2 тыс. человек, уровень снабжения газом населения составит 98%.

В перспективе планируется подготовка проектов газификации еще ряда сел Уилского района: Кумжарган, Косембай, Акжар и Шубарши.