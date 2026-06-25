Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

статью 152 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Для формирования картографической основы государственного земельного кадастра используется государственная система отсчета.».

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября

2015 года:

часть первую пункта 5 статьи 144 дополнить подпунктом 5-4) следующего содержания:

«5-4) рапорт уполномоченного должностного лица органов национальной безопасности Республики Казахстан об обнаружении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере цифровизации в части обеспечения кибербезопасности критически важных цифровых объектов;».

3. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) подпункт 3) пункта 2 статьи 22 после слов «промышленной безопасности» дополнить словом «, кибербезопасности»;

2) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания:

«25-1) ознакомить работников с требованиями актов работодателя

по соблюдению требований кибербезопасности и осуществлять внутренний контроль за их исполнением;».

4. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

1) подпункты 14-2), 34-1) и 37-1) пункта 1 статьи 4 исключить;

2) абзац пятый пункта 1 статьи 5 исключить.

5. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

в статье 16:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) разработку, обеспечение функционирования, анализ и обработку данных государственной платформы благотворительности, интеграцию

с иными цифровыми объектами, а также управление проектами по развитию государственной платформы благотворительности;»;

подпункт 6) после слов «социально-трудовой сфере» дополнить словами «, а также по вопросам использования государственной платформы благотворительности».

6. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

1) часть восьмую пункта 2 статьи 9 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) плата за оформление электронного разрешения на въезд

в Республику Казахстан, установленная законодательством Республики Казахстан в области миграции населения;»;

2) пункт 4 статьи 23 дополнить словами «, плата за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан».

7. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года

«Об оперативно-розыскной деятельности»:

по всему тексту слова «информационные системы», «информационных системах», «информационных систем» заменить соответственно словами «цифровые системы», «цифровых системах», «цифровых систем».

8. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года

«О транспорте в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

подпункты 8-3) и 8-4) изложить в следующей редакции:

«8-3) беспилотная транспортная система – транспортная система, включающая беспилотное транспортное средство и связанные с ним элементы (включая каналы связи и компоненты, управляющие беспилотным транспортным средством), которые необходимы для безопасной и эффективной эксплуатации беспилотного транспортного средства;

8-4) зона эксплуатации беспилотных транспортных средств – часть наземного пространства установленных размеров на территории Республики Казахстан, в пределах которого эксплуатируются беспилотные транспортные средства (эстакада легкорельсового транспорта);»;

дополнить подпунктами 8-5), 8-6), 8-7) и 8-8) следующего содержания:

«8-5) беспилотное транспортное средство – транспортное средство

(за исключением беспилотной авиационной системы), оснащенное техническими средствами автоматизированного управления, эксплуатация которого осуществляется без участия физического лица;

8-6) удаленный оператор беспилотного транспортного средства – физическое лицо, которое вправе принять управление беспилотным транспортным средством на любом этапе его движения;

8-7) цифровая система отслеживания перевозок – цифровая система, включающая аппаратно-программный комплекс, функционирующая на основе технологий навигационных спутниковых систем и навигационной пломбы;

8-8) национальный оператор цифровой системы отслеживания перевозок – юридическое лицо, обеспечивающее отслеживание перевозок

с использованием навигационных пломб;»;

2) дополнить статьей 16-1 следующего содержания:

«Статья 16-1. Беспилотные транспортные средства

Беспилотные транспортные средства эксплуатируются в зонах эксплуатации беспилотных транспортных средств.

Для эксплуатации беспилотных транспортных средств внедряется беспилотная транспортная система.

Беспилотные транспортные средства управляются удаленным оператором беспилотного транспортного средства при условии их соответствия требованиям, установленным уполномоченным государственным органом, согласно их видам.

Правила организации работы беспилотных транспортных средств

при осуществлении перевозок пассажиров и грузов утверждаются уполномоченным государственным органом по согласованию

с уполномоченными органами по обеспечению безопасности дорожного движения и в сфере цифровизации.»;

3) часть девятую статьи 23 после слова «метрополитена» дополнить словами «, легкорельсового транспорта».

9. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года

«О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

по всему тексту слова «электронного правительства», «объектов информатизации» заменить соответственно словами «цифрового правительства», «объектов цифровизации».

10. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев»:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О правовом положении иностранных граждан»;

2) по всему тексту слова «иностранцев», «Иностранцы», «Иностранцами», «иностранцы», «иностранцами», «иностранцам», «Иностранцу», «Иностранцам», «иностранцу», «иностранца», «Иностранец» заменить соответственно словами «иностранных граждан», «Иностранные граждане», «Иностранными гражданами», «иностранные граждане», «иностранными гражданами», «иностранным гражданам», «Иностранному гражданину», «Иностранным гражданам», «иностранному гражданину», «иностранного гражданина», «Иностранный гражданин»;

3) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

«Статья 4-1. Идентификация и (или) аутентификация

иностранных граждан и лиц без гражданства

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие

на территорию Республики Казахстан, подлежат обязательной идентификации и (или) аутентификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области миграции населения.».

11. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»:

1) в подпункте 3) статьи 1-1 слова «в сфере кибербезопасности» исключить;

2) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:

«4-2) осуществление государственного контроля в сфере цифровизации

в части обеспечения кибербезопасности критически важных цифровых объектов;»;

3) статью 12 дополнить подпунктами 8-2), 8-3) и 22-2) следующего содержания:

«8-2) осуществлять государственный контроль в сфере цифровизации в части обеспечения кибербезопасности критически важных цифровых объектов;

8-3) выдавать, направлять для исполнения предписания при выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере цифровизации в части обеспечения кибербезопасности критически важных цифровых объектов;»;

«22-2) осуществлять координацию взаимодействия участников Национальной системы видеомониторинга;»;

4) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«1. Финансирование, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение органов национальной безопасности осуществляются:

1) за счет бюджетных средств;

2) за счет средств, полученных за оказание медицинской помощи

от фонда социального медицинского страхования;

3) от платы за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

12. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года

«О Национальном архивном фонде и архивах»:

подпункт 25) статьи 1 исключить.

13. В Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года

«Об обеспечении единства измерений»:

1) в подпункте 9) статьи 1 слова «электронная база» заменить словами «цифровая база»;

2) в пункте 4 статьи 19 слова «электронный учет» заменить словами «цифровой учет»;

3) в подпункте 2) части третьей пункта 2 статьи 24 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем».

14. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне»:

по всему тексту слова «электронный реестр», «информационной системе», «информационная система», «информационной системы», «электронного реестра», «информационную систему» заменить соответственно словами «цифровой реестр», «цифровой системе», «цифровая система», «цифровой системы», «цифрового реестра», «цифровую систему».

15. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

в пункте 1 статьи 27:

подпункт 10) дополнить словами «, в том числе наполнение цифровой платформы дорожных активов, в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам»;

дополнить подпунктом 53) следующего содержания:

«53) обеспечивает развитие смарт-городов и смарт-регионов

в соответствии с цифровой архитектурой государства и методикой

по построению «смарт-городов» и «смарт-регионов», утверждаемой уполномоченным органом в сфере цифровизации.».

16. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»:

1) по всему тексту слово «иностранцев» заменить словами «иностранных граждан»;

2) главу 1 дополнить статьей 7-2 следующего содержания:

«Статья 7-2. Целевое использование средств от платы

за оформление электронного разрешения

на въезд в Республику Казахстан

1. Плата за оформление электронного разрешения на въезд

в Республику Казахстан представляет собой плату, осуществляемую иностранными гражданами и лицами без гражданства при оформлении электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан.

2. Средства, поступающие от платы за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан в части, предназначенной для развития внутреннего и въездного туризма, направляются оператору цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства, определяемому Правительством Республики Казахстан.

3. Средства, указанные в пункте 2 настоящей статьи, используются

на развитие внутреннего и въездного туризма, включая продвижение туристского продукта Республики Казахстан на внутреннем и внешнем рынках.

4. Порядок поступления, распределения, мониторинга, отчетности и использования средств, поступивших от платы за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан, определяется Правительством Республики Казахстан.».

17. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года

«Об автомобильных дорогах»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктами 1-3), 1-4) и 12-1) следующего содержания:

«1-3) цифровая система планирования ремонта автомобильных

дорог – цифровая система уполномоченного государственного органа

по автомобильным дорогам, содержащая информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии для финансирования содержания и ремонта автомобильных дорог;

1-4) техническая документация на средний ремонт автомобильных дорог – совокупность документов, предназначенных для проведения среднего ремонта автомобильной дороги, разработанных на основании ведомости дефектов и объемов работ, с описанием принятых технических решений, включающая в себя техническое задание, чертежи и сметную документацию;»;

«12-1) ведомственная экспертиза – комплексная оценка технической документации по объектам среднего ремонта автомобильных дорог, проводимая по заявлению заказчика для установления обоснованности исходных данных

и выбранных решений на соответствие требованиям, установленным уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам;»;

подпункт 13-2) изложить в следующей редакции:

«13-2) управление дорожными активами – деятельность

по диагностике и инструментальному обследованию дорожных активов, паспортизации автомобильных дорог, а также мониторингу безопасности дорожной инфраструктуры с использованием цифровой системы планирования ремонта автомобильных дорог, направленная на эффективное планирование бюджетных расходов;»;

в подпункте 13-3):

слова «организации мобилизационной подготовки на автомобильных дорогах международного и республиканского значения,» исключить;

дополнить словами «, созданию и функционированию цифровых объектов в рамках своей деятельности»;

дополнить подпунктом 13-4) следующего содержания:

«13-4) цифровая платформа дорожных активов – общедоступный цифровой объект, содержащий цифровые данные об объектах дорожных активов, состоянии и качестве проведенных, проводимых и планируемых строительно-монтажных и ремонтных работ с учетом их содержания и доступности;»;

подпункт 15-1) исключить;

дополнить подпунктом 23) следующего содержания:

«23) цифровая система проведения среднего ремонта – цифровая система, предназначенная для цифровизации операций, связанных с ведением исполнительной документации и контролем строящихся объектов среднего ремонта автомобильных дорог.»;

2) в статье 5:

пункт 2 после слова «движения» дополнить словом «автомобильного»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. При выявлении Национальным оператором дефекта в покрытии автомобильной дороги, требующей ремонта на платном участке (в зоне) автомобильной дороги, плата за проезд по нему подлежит соразмерному уменьшению на период устранения дефекта в соответствии с правилами взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку).»;

пункт 5 дополнить подпунктами 2-1) и 5) следующего содержания:

«2-1) возвратом займов на строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования;»;

«5) строительством, реконструкцией, ремонтом, а также содержанием автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения.»;

3) в пункте 2 статьи 12:

в подпункте 14-1) слова «общего пользования» исключить;

дополнить подпунктами 27-1) и 27-2) следующего содержания:

«27-1) утверждение плана развития объектов придорожного сервиса;

27-2) утверждение правил проведения конкурсов по строительству объектов придорожного сервиса, возводимых без привлечения бюджетных средств;»;

в подпункте 42) слова «дорожной базы данных» заменить словами «цифровой системы планирования ремонта автомобильных дорог»;

дополнить подпунктами 45), 46), 47), 48) и 49) следующего содержания:

«45) утверждение правил планирования и отбора проектов

для финансирования строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог по результатам диагностики и инструментального обследования;

46) утверждение правил паспортизации автомобильных дорог;

47) разработка и утверждение правил функционирования, наполнения и использования цифровой платформы дорожных активов;

48) утверждение правил обеспечения функционирования цифровой системы проведения среднего ремонта;

49) утверждение правил приемки объекта в эксплуатацию при среднем и текущем ремонте автомобильных дорог;»;

4) в статье 13:

в части первой пункта 1-1:

подпункт 5-1) изложить в следующей редакции:

«5-1) организация производства экспертизы качества работ и материалов автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов Национальным центром качества дорожных

активов, не охваченных экспертизой, организованной уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам;»;

дополнить подпунктами 6-14), 6-15) и 6-16) следующего содержания:

«6-14) обеспечение наполнения цифровой платформы дорожных активов согласно правилам функционирования, наполнения и использования цифровой платформы дорожных активов;

6-15) организация работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог;

6-16) обеспечение наполнения цифровой системы проведения среднего ремонта согласно правилам обеспечения функционирования цифровой системы проведения среднего ремонта;»;

пункт 2 дополнить подпунктами 2-3), 2-4) и 4-1) следующего содержания:

«2-3) обеспечение наполнения цифровой платформы дорожных активов согласно правилам функционирования, наполнения и использования цифровой платформы дорожных активов;

2-4) обеспечение наполнения цифровой системы проведения среднего ремонта согласно правилам обеспечения функционирования цифровой системы проведения среднего ремонта;»;

«4-1) организация работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог;»;

5) пункт 1 статьи 14 дополнить частью второй следующего содержания:

«Планирование ремонта автомобильных дорог производится

на основании результатов диагностики и инструментального обследования дорожных активов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

6) в статье 15:

в части второй пункта 2:

слова «и текущим» исключить;

слова «Приемка в эксплуатацию законченных дорожных работ, кроме работ по текущему и среднему ремонту автомобильных дорог, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.» исключить;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Приемка в эксплуатацию законченных дорожных работ, кроме работ по среднему и текущему ремонту автомобильных дорог, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

и автомобильных дорог.

Приемка в эксплуатацию законченных дорожных работ по среднему

и текущему ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии

с правилами приемки работ по среднему и текущему ремонту автомобильных дорог.»;

7) часть вторую пункта 4 статьи 19-2 изложить в следующей редакции:

«Использование в строительстве и реконструкции автомобильных дорог новых технологий и материалов, по применению которых отсутствуют национальные и (или) межгосударственные стандарты, установленные

в Республике Казахстан, допускается на основании экспертного заключения научно-исследовательских организаций в области дорожной деятельности, аккредитованных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

8) в статье 30:

подпункт 2) дополнить словами «, а также проектов на условиях

строительства «под ключ»;

дополнить подпунктами 9-4) и 9-5) следующего содержания:

«9-4) организация мобилизационной подготовки на автомобильных дорогах международного и республиканского значения;

9-5) обеспечение наполнения цифровой платформы дорожных активов по автомобильным дорогам международного и республиканского значения согласно правилам функционирования, наполнения и использования цифровой платформы дорожных активов;».

18. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года

«О железнодорожном транспорте»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 44-1) следующего содержания:

«44-1) беспилотное железнодорожное транспортное средство – железнодорожное транспортное средство, оснащенное техническими средствами автоматизированного управления, эксплуатация которого осуществляется без участия физического лица;»;

2) пункт 1 статьи 40 дополнить подпунктом 33-3) следующего содержания:

«33-3) перевозки беспилотными железнодорожными транспортными средствами;»;

3) статью 66 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) порядок использования беспилотных железнодорожных транспортных средств при осуществлении перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа;».

19. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года

«О дипломатической службе Республики Казахстан»:

часть вторую пункта 4 статьи 7 после слов «информационной безопасности» дополнить словами «, в том числе кибербезопасности».

20. В Закон Республики Казахстан от 11 июня 2003 года

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов»:

по всему тексту слова «электронными информационными ресурсами», «информационная система», «информационных системах» заменить соответственно словами «цифровыми ресурсами», «цифровая система», «цифровых системах».

21. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2003 года

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций»:

по всему тексту слова «электронными информационными ресурсами», «информационная система», «информационных системах» заменить соответственно словами «цифровыми ресурсами», «цифровая система», «цифровых системах».

22. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами»:

строку 2 пункта 1 статьи 16 дополнить графой восьмой следующего содержания:

«

2 3) воздушные суда, допущенные

к передовой воздушной

мобильности 135

».

23. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«Об автомобильном транспорте»:

1) в статье 1:

подпункты 23-3), 23-4), 23-5) и 23-6) изложить в следующей редакции:

«23-3) беспилотное автотранспортное средство – автотранспортное средство, оснащенное техническими средствами автоматизированного управления, эксплуатация которого осуществляется без водителя;

23-4) разрешенная максимальная масса – масса снаряженного автотранспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально разрешенной. За разрешенную максимальную массу состава автотранспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс автотранспортных средств, входящих в состав;

23-5) сервисный центр (мастерская) – физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по установке и обслуживанию тахографов;

23-6) сертификационный центр – юридическое лицо, осуществляющее цифровую сертификацию электронных карточек к электронным (цифровым) тахографам в соответствии с положениями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей автотранспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки, (ЕСТР) 1970 года;»;

дополнить подпунктом 23-7) следующего содержания:

«23-7) аппаратура спутниковой навигации – аппаратно-программное устройство, устанавливаемое на автотранспортное средство для определения его текущего местоположения, направления и скорости движения по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем, обмена данными

с дополнительным бортовым оборудованием, а также для обмена информацией по сетям подвижной радиотелефонной связи;»;

2) статью 19-12 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Использование беспилотных автотранспортных средств

на автомобильных дорогах и организация дорожного движения беспилотных автотранспортных средств осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о дорожном движении.»;

3) статью 19-18 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Проезд автотранспортного средства через автоматизированную станцию измерения должен осуществляться с соблюдением порядка проезда через автоматизированную станцию измерения в соответствии с правилами организации работы автоматизированных станций измерения.»;

4) статью 29 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) порядок использования беспилотных автотранспортных средств при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и багажа.»;

5) статью 41 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

«16) порядок использования беспилотных автотранспортных средств при осуществлении автомобильных перевозок грузов.».

24. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года

«О регулировании торговой деятельности»:

в подпункте 45) статьи 1 слова «электронного правительства» заменить словами «цифрового правительства».

25. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

1) по всему тексту внесено изменение на казахском языке, текст

на русском языке не изменяется;

2) в статье 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) служебная информация об абонентах (далее – служебная информация) – сведения об абонентах и (или) пользователях услуг связи, формируемые, обрабатываемые или хранящиеся в сетях связи и предназначенные для целей, предусмотренных настоящим Законом;»;

в подпункте 40-1) слова «акционерное общество» заменить словами «юридическое лицо»;

дополнить подпунктом 41-1) следующего содержания:

«41-1) кэширующий сервер контента онлайн-платформы – сервер, присоединенный к сетям телекоммуникаций оператора связи, на котором хранится контент онлайн-платформы для обеспечения быстрого доступа

к нему абонентам оператора связи;»;

3) в статье 9-2:

заголовок после слова «кибербезопасности» дополнить словами

«на сетях связи»;

пункт 1:

дополнить словами «на сетях связи»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) предоставление в аренду портовой емкости для присоединения сетей связи операторов связи к системе централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан.»;

4) дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

«Статья 23-1. Служебная информация

об абонентах сетей связи

1. К служебной информации относятся:

сведения об абонентских номерах;

сведения об идентификационных кодах абонентских устройств;

индивидуальный идентификационный номер либо бизнес-идентификационный номер абонента;

биллинговые сведения;

сведения о месте положения абонентского устройства в сети связи;

адреса в сети передачи данных;

адреса обращения к интернет-ресурсам;

идентификаторы интернет-ресурсов;

протоколы сети передачи данных;

иные технические сведения, связанные с оказанием услуг связи и передачей данных.

2. Служебная информация используется:

1) для решения задач контрразведывательной деятельности и проведения оперативно-розыскных мероприятий на сетях связи;

2) в целях технического обнаружения признаков правонарушений

на сетях связи.

3. Подпункт 2) пункта 2 настоящей статьи действует исключительно

в целях реализации пилотного проекта до 31 декабря 2027 года.

Порядок реализации пилотного проекта определяется Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по согласованию

с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

5) статью 25 дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. Операторы связи присоединяют к своим сетям телекоммуникаций кэширующие серверы контента онлайн-платформ с учетом соблюдения порядка функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан.»;

6) статью 26 дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. Операторы сотовой связи обязаны предоставить за счет собственных средств линии и каналы связи, необходимые для обеспечения функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан, и обеспечить присоединение своих сетей сотовой связи к системе централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.»;

7) статью 39-2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Оказание услуг связи на территории Республики Казахстан иностранному гражданину или лицу без гражданства осуществляется

в соответствии с правилами оказания услуг связи, а также правилами верификации, регистрации и перерегистрации абонентских устройств сотовой связи.».

26. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года

«Об электроэнергетике»:

по всему тексту слова «информационная система», «информационной безопасности», «информационных систем», «информационной системы», «объектам информатизации», «информационно-коммуникационной инфраструктуры», «информационным системам», «информационной системой», «информационную систему» заменить соответственно словами «цифровая система», «кибербезопасности», «цифровых систем», «цифровой системы», «цифровым объектам», «цифровой инфраструктуры», «цифровым системам», «цифровой системой», «цифровую систему».

27. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года

«Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»:

по всему тексту слова «информационных систем», «электронного правительства», «информационную систему», «информационных системах», «информационную систему» заменить соответственно словами «цифровых систем», «цифрового правительства», «цифровую систему», «цифровых системах», «цифровую систему».

28. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:

1) в подпункте 6) пункта 1 статьи 8 слово «электронный» заменить словом «цифровой»;

2) в пункте 4 статьи 9 слово «электронный» заменить словом «цифровой»;

3) в пункте 4 статьи 12-1 слова «информационными системами» заменить словами «цифровыми системами».

29. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года

«О национальных реестрах идентификационных номеров»:

1) по всему тексту слова «иностранцами», «иностранцев», «иностранца» заменить соответственно словами «иностранными гражданами», «иностранных граждан», «иностранного гражданина»;

2) в статье 1:

пункт 1 дополнить подпунктами 2-1), 11) и 12) следующего содержания:

«2-1) индивидуальный идентификационный номер e-резидента – уникальный номер, формируемый для иностранного гражданина и лица без гражданства, с отметкой электронного резидента в цифровом объекте уполномоченного государственного органа;»;

«11) электронный резидент (далее – е-резидент) – статус иностранного гражданина или лица без гражданства, получившего индивидуальный идентификационный номер посредством использования цифрового объекта без физического присутствия на территории Республики Казахстан;

12) е-резидент-программа электронного резидентства – программа, направленная на привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства путем предоставления им особого статуса электронного резидента, которая позволяет удаленно, без физического присутствия на территории Республики Казахстан, получать финансовые, банковские, коммуникационные и сопутствующие услуги.»;

пункт 3 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) ИИН е-резидента – для индивидуального идентификационного номера е-резидента.»;

3) в статье 3:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«При формировании индивидуального идентификационного номера

e-резидента осуществляется проверка его идентификационных данных

с использованием эталонной базы данных иммигрантов, а также передаются сведения в эталонную базу данных иммигрантов для формирования цифрового профиля иностранных граждан и лиц без гражданства.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Индивидуальный идентификационный номер е-резидента применяется при осуществлении действий, указанных в подпунктах 3), 4), 5), 6), 7), 13) и 15) пункта 4 настоящей статьи.»;

4) в статье 9:

пункт 3 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) регистрационное свидетельство для е-резидентов;»;

пункт 6 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Идентификация личности иностранных граждан и лиц без гражданства проводится путем использования цифровых объектов

с биометрической идентификацией в случае получения статуса е-резидента.

Формирование индивидуального идентификационного номера

e-резидента осуществляется в соответствии с настоящим Законом.».

30. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года

«Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) сертификат разработчика и изготовителя авиационной

техники – документ установленного образца, выданный уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации, удостоверяющий соответствие разработчика и изготовителя авиационной техники требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 54) после слов «или орган управления воздушным движением» дополнить словами «либо орган обслуживания беспилотного воздушного движения»;

дополнить подпунктами 60-2), 60-3), 60-4) и 65-2) следующего содержания:

«60-2) городская воздушная мобильность – вид передовой воздушной мобильности, связанный с осуществлением деятельности в выделенном воздушном пространстве над городами и (или) над территориями

в непосредственной близости от них по воздушной перевозке на воздушных судах, допущенных к передовой воздушной мобильности;

60-3) сертификат эксплуатанта городской воздушной мобильности – документ установленного образца, выданный уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации, удостоверяющий соответствие эксплуатанта правилам сертификации, выдачи сертификата эксплуатанта городской воздушной мобильности и сертификационным требованиям к ним;

60-4) зона воздушного пространства городской воздушной мобильности – воздушное пространство определенных размеров над городами и (или) над территориями в непосредственной близости от них, где осуществляется деятельность по воздушной перевозке на воздушных судах, допущенных к передовой воздушной мобильности;»;

«65-2) передовая воздушная мобильность – деятельность, направленная на безопасное использование воздушного пространства

по воздушной перевозке на воздушных судах, допущенных

к передовой воздушной мобильности;»;

подпункты 66-2), 66-3), 66-4), 66-5) и 66-6) изложить в следующей редакции:

«66-2) сертификат поставщика аэронавигационного обслуживания беспилотных авиационных систем – документ установленного

образца, удостоверяющий соответствие поставщика аэронавигационного обслуживания сертификационным требованиям;

66-3) зона ограничения полетов беспилотных воздушных судов – часть воздушного пространства установленных размеров над территорией Республики Казахстан, в пределах которого полеты беспилотных воздушных судов ограничены определенными условиями;

66-4) беспилотное воздушное судно – воздушное судно, которое эксплуатируется или предназначено для автономной работы и (или) для дистанционного управления без пилота на борту;

66-5) обслуживание беспилотного воздушного движения – обслуживание, предоставляемое органом обслуживания беспилотного воздушного движения в зоне воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов, включающее сетевую идентификацию беспилотных авиационных систем, информацию об ограничениях воздушного пространства и о воздушном движении, географических зонах и операционных условиях, согласование на использование воздушного пространства беспилотными авиационными системами;

66-6) орган обслуживания беспилотного воздушного движения – орган поставщика аэронавигационного обслуживания беспилотных авиационных систем, обеспечивающий предоставление обслуживания в зоне воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов;»;

дополнить подпунктами 66-7), 66-8), 66-9), 79-1) и 79-2) следующего содержания:

«66-7) изменение статуса рейса – изменение маршрута от запланированного направления, задержка рейса, изменение расписания рейса, отмена рейса или иное изменение, влияющее на время вылета (прилета) рейса или маршрут;

66-8) экспертное медицинское заключение – документ, выданный авиационным медицинским инспектором по спорным случаям с привлечением при необходимости других специалистов в области авиации;

66-9) сертифицированный аэродром (вертодром) – аэродром (вертодром), эксплуатанту которого выдан сертификат годности аэродрома (вертодрома);»;

«79-1) сертификат эксплуатанта гражданских дистанционно пилотируемых авиационных систем – документ установленного образца, выданный эксплуатанту гражданских дистанционно пилотируемых авиационных систем уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации, удостоверяющий соответствие эксплуатанта правилам сертификации, выдачи сертификата эксплуатанта гражданских дистанционно пилотируемых авиационных систем и сертификационным требованиям к ним;

79-2) сертификат летной годности гражданского дистанционно пилотируемого воздушного судна – документ установленного образца, выданный эксплуатанту гражданских дистанционно пилотируемых авиационных систем уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации, который содержит информацию, подтверждающую статус пригодности к выполнению полетов дистанционно пилотируемой авиационной системы, как системы в целом, в целях обеспечения гарантий

в том, что она соответствует конструкции типа и находится в состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию;»;

2) в статье 6:

в пункте 3:

подпункт 3) части первой после слова «мероприятий» дополнить словами «, демонстрационных и учебно-тренировочных полетов»;

дополнить частью шестой следующего содержания:

«Гражданская авиация, использующая современные высокоавтоматизированные пилотируемые и беспилотные воздушные суда, выполняющая полеты в рамках передовой воздушной мобильности, требующая новой инфраструктуры и подходов к обслуживанию воздушного движения, признается авиацией передовой воздушной мобильности.»;

пункт 4 дополнить словами «в целях разработки и изготовления авиационной техники»;

3) статью 10-2 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:

«19) разработка и изготовление авиационной техники.»;

4) в пункте 1 статьи 14:

дополнить подпунктами 4-1) и 5-3) следующего содержания:

«4-1) утверждает правила передовой воздушной мобильности;»;

«5-3) утверждает инструкцию по организации и обслуживанию беспилотного воздушного движения;»;

подпункт 41-38) дополнить словами «и сертификационные требования к эксплуатанту аэродрома (вертодрома)»;

подпункт 41-72) после слов «правила использования» дополнить словом «гражданских»;

дополнить подпунктами 41-81), 41-82) и 41-83) следующего содержания:

«41-81) утверждает правила сертификации организаций разработчиков и изготовителей авиационной техники;

41-82) утверждает правила сертификации, выдачи сертификата эксплуатанта гражданских дистанционно пилотируемых авиационных систем и сертификационные требования к ним;

41-83) утверждает правила сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта городской воздушной мобильности и сертификационные требования к ним;»;

5) в пункте 2 статьи 16-9:

подпункт 6) после слов «также реестр» дополнить словом «гражданских»;

дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

«6-1) выдает свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного судна, свидетельство о постановке на учет гражданской беспилотной авиационной системы, а также осуществляет продление срока их действия, внесение изменений в них, приостановление действия или отзыв указанных свидетельств;

6-2) выдает свидетельство об исключении воздушного судна из Государственного реестра гражданских воздушных судов Республики Казахстан, а также свидетельство об исключении беспилотной авиационной системы из реестра гражданских беспилотных авиационных систем гражданской авиации Республики Казахстан;»;

в подпункте 9):

слова «сертификата эксплуатанта беспилотных авиационных систем,» заменить словами «сертификата эксплуатанта гражданских дистанционно пилотируемых авиационных систем, сертификата эксплуатанта городской воздушной мобильности,»;

после слов «сертификата авиационного учебного центра,» дополнить словами «сертификата организации по разработке и изготовлению авиационной техники,»;

слова «сертификата летной годности беспилотных авиационных систем,» заменить словами «сертификата летной годности гражданских дистанционно пилотируемых воздушных судов,»;

подпункт 10) после слова «применением» дополнить словом «гражданских»;

подпункт 15) после слова «судов,» дополнить словами «эксплуатантов дистанционно пилотируемых авиационных систем, эксплуатантов городской воздушной мобильности, организаций по разработке и изготовлению авиационной техники,»;

подпункты 30-1) и 30-2) после слова «применением» дополнить словом «гражданских»;

6) в статье 17:

пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) органы обслуживания беспилотного воздушного движения

(при наличии) в зоне воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов или органы управления воздушным движением.»;

в пункте 3 слова «и управления воздушным движением» заменить словами «, управления воздушным движением и органами обслуживания беспилотного воздушного движения»;

пункт 5 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«В зонах воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов обслуживание беспилотного воздушного движения может осуществляться поставщиком аэронавигационного обслуживания беспилотных авиационных систем, являющимся юридическим лицом Республики Казахстан.

К оказанию услуг по обслуживанию беспилотного воздушного движения не допускаются иностранные юридические лица, филиалы

и представительства иностранных юридических лиц, юридические лица Республики Казахстан с иностранным участием.»;

7) часть первую пункта 2 статьи 19 после слов «беспилотных воздушных судов» дополнить словами «, зоны воздушного пространства городской воздушной мобильности»;

8) подпункт 5-1) пункта 2 статьи 20 дополнить словами

«, за исключением гражданских беспилотных авиационных систем, выполняющих полет в зоне воздушного пространства городской воздушной мобильности и (или) зоне воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов»;

9) статью 22 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Видами обслуживания беспилотного воздушного движения являются:

1) сетевая идентификация беспилотной авиационной системы,

под которой понимаются обеспечение непрерывной обработки информации дистанционной идентификации беспилотных авиационных систем

на протяжении всего полета и предоставление данных дистанционной идентификации беспилотных воздушных судов авторизованным пользователям в обобщенном виде для обеспечения безопасного выполнения полетов и контроля за порядком использования воздушного пространства;

2) предоставление следующей информации в зонах воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов о (об):

постоянных ограничениях воздушного пространства в пределах этих зон;

эксплуатационных условиях для полетов с применением беспилотных авиационных систем;

временных ограничениях, применимых к использованию воздушного пространства этих зон.

Информация, указанная в настоящем подпункте, должна своевременно отправляться пользователям воздушного пространства зон воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов с указанием времени ее обновления вместе с номером версии и (или) действительным временем

для реагирования на непредвиденные и аварийные ситуации;

3) обеспечение процедуры согласования использования воздушного пространства в зоне воздушного пространства для полетов беспилотных воздушных судов в целях получения разрешения на каждый полет и исключения инцидентов на стратегическом уровне движения;

4) предоставление информации о воздушном движении воздушных судов, маршрут которых пролегает в непосредственной близости от текущего места положения или маршрута полета беспилотного воздушного судна.

Информация включает все идентифицируемые пилотируемые и (или) беспилотные воздушные суда и предоставляется пользователю воздушного пространства, а также смежному органу обслуживания воздушного

движения или управления воздушным движением и содержит данные о месте положения, времени поступления сообщения, а также о скорости, направлении и аварийном статусе воздушного судна, если они известны.

После получения информации о движении от органа обслуживания беспилотного воздушного движения эксплуатанты беспилотных авиационных систем обязаны предпринять соответствующие действия, чтобы избежать любой опасности столкновения.»;

10) статью 23 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Полеты с применением гражданских дистанционно пилотируемых авиационных систем в воздушном пространстве Республики Казахстан выполняются в соответствии с правилами производства полетов

в гражданской авиации Республики Казахстан. Полеты с применением беспилотных авиационных систем, за исключением дистанционно пилотируемых авиационных систем, выполняются в соответствии

с правилами использования гражданских беспилотных авиационных систем

в воздушном пространстве Республики Казахстан.»;

11) часть первую пункта 2 статьи 27:

после слова «авиации,» дополнить словами «органы внутренних дел,»;

после слова «движением» дополнить словами «, органы обслуживания беспилотного воздушного движения»;

12) в статье 33:

заголовок после слова «применением» дополнить словом «гражданских»;

в пункте 1:

слова «Эксплуатация беспилотного воздушного судна» заменить словами «Эксплуатация гражданской беспилотной авиационной системы»;

после слова «использования» дополнить словом «гражданских»;

слова «документацией беспилотного воздушного судна» заменить словами «документацией беспилотной авиационной системы»;

пункт 2 после слова «использования» дополнить словом «гражданских»;

в пункте 5:

после слова «применением» дополнить словом «гражданских»;

после слова «использования» дополнить словом «гражданских»;

пункт 6 после слова «эксплуатанты» дополнить словом «гражданских»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Беспилотная авиационная система, предназначенная для серийного производства, по модели и (или) конструкции которой ранее не выдавался сертификат соответствия, должна иметь выданный уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации сертификат соответствия

в соответствии с правилами использования гражданских беспилотных авиационных систем в воздушном пространстве Республики Казахстан.»;

в пункте 8:

после слова «соответствия» дополнить словом «гражданской»;

после слова «использования» дополнить словом «гражданских»;

в пункте 9:

после слова «экземпляр» дополнить словом «гражданской»;

после слова «использования» дополнить словом «гражданских»;

дополнить словами «или правилам сертификации в сфере легкой

и сверхлегкой авиации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан»;

13) дополнить статьей 33-1 следующего содержания:

«Статья 33-1. Требования, предъявляемые к обслуживанию

беспилотного воздушного движения

1. Обслуживание беспилотного воздушного движения осуществляется с обеспечением возможности оперативного доступа Министерству обороны Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан к системам управления, мониторинга и информационного обмена.

2. Цифровые объекты, используемые при обслуживании беспилотного воздушного движения гражданских беспилотных авиационных систем, должны состоять в реестре доверенных цифровых объектов и относятся

к критически важным цифровым объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере цифровизации и кибербезопасности.

3. Обслуживание беспилотного воздушного движения осуществляется с соблюдением требований кибербезопасности, устойчивости и непрерывности функционирования цифровой инфраструктуры.

4. Не допускается использование при обслуживании беспилотного воздушного движения цифровых объектов, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере цифровизации и кибербезопасности.

5. Поставщик аэронавигационного обслуживания беспилотных авиационных систем обязан обеспечивать хранение и обработку данных, связанных с обслуживанием беспилотного воздушного движения

на территории Республики Казахстан.»;

14) абзац первый пункта 2 статьи 34 после слов «воздушным движением» дополнить словами «, а также обслуживанию беспилотного воздушного движения»;

15) в статье 42:

в пункте 1:

абзац первый после слова «суда» дополнить словами «, в том числе беспилотные авиационные системы,»;

в абзацах втором, третьем и четвертом слова «воздушные суда» исключить;

пункт 2 после слова «судно,» дополнить словами «в том числе беспилотное воздушное судно, являющееся частью беспилотной авиационной системы,»;

в пункте 3:

в части первой:

после слова «судно,» дополнить словами «в том числе дистанционно пилотируемое воздушное судно, являющееся частью гражданской дистанционно пилотируемой авиационной системы,»;

дополнить словами «, а также беспилотные воздушные суда, являющиеся частью гражданской беспилотной авиационной системы, состоящие на учете в реестре гражданских беспилотных авиационных систем гражданской авиации Республики Казахстан»;

в части третьей слово «беспилотных» заменить словами «гражданских беспилотных»;

пункт 4 дополнить словами «в целях разработки и изготовления авиационной техники»;

16) в статье 43:

пункт 1 после слова «винт» дополнить словами «, пункт дистанционного пилотирования»;

пункт 2 после слова «винта» дополнить словами «, пункта дистанционного пилотирования»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Владельцем сертификата типа является организация – разработчик гражданского воздушного судна, гражданской дистанционно пилотируемой авиационной системы.

Ответственной за конструкцию типа гражданского воздушного судна, пункта дистанционного пилотирования является организация, которая владеет сертификатом типа.

Ответственной за окончательную сборку воздушного судна, пункта дистанционного пилотирования, двигателя или воздушного винта является организация-изготовитель.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Сертификацию организаций по разработке и изготовлению авиационной техники осуществляет уполномоченная организация

в сфере гражданской авиации в соответствии с правилами сертификации организаций-разработчиков и изготовителей авиационной техники.»;

пункт 4 после слова «винта» дополнить словами «, гражданской дистанционно пилотируемой авиационной системы»;

пункт 5 после слова «судна» дополнить словами «, дистанционно пилотируемой авиационной системы»;

пункт 6 после слова «судов» дополнить словами «и пункта дистанционного пилотирования»;

17) в статье 45:

пункт 5 дополнить словами «в соответствии с правилами сертификации организаций-разработчиков и изготовителей авиационной техники»;

в пункте 6:

часть первую после слова «эксплуатации» дополнить словами

«, а также гражданские беспилотные авиационные системы, временно ввозимые на территорию Республики Казахстан иностранными гражданами для использования в личных целях,»;

в части второй:

после слова «Категории» дополнить словом «гражданских»;

слова «правилами государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан и прав на них или» исключить;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Категории беспилотных авиационных систем государственной авиации, подлежащих учету или регистрации, определяются правилами регистрации воздушных судов государственной авиации Республики Казахстан.»;

часть третью после слова «приобретающие» дополнить словом «гражданские»;

18) пункты 2 и 3 статьи 63 после слова «полосы» дополнить словами «(зоны конечного этапа захода на посадку и взлета)»;

19) в статье 66:

в части первой пункта 2:

подпункт 3) дополнить словами «или максимальной взлетной массой более пяти тысяч семисот килограмм, относящиеся к коммерческой воздушной перевозке»;

подпункты 4) и 5) исключить;

пункт 6 дополнить словами «, а также сертификационными требованиями к эксплуатанту аэродрома (вертодрома)»;

20) дополнить статьей 76-2 следующего содержания:

«Статья 76-2. Передовая воздушная мобильность

1. Положения настоящего Закона применяются к передовой воздушной мобильности, если иное не предусмотрено настоящей статьей и правилами передовой воздушной мобильности.

2. Авиакомпании, выполняющие регулярные воздушные перевозки

с применением воздушных судов, допущенных к передовой воздушной мобильности, создаются также в иных организационно-правовых формах, предусмотренных конституционными законами Республики Казахстан

«О международном финансовом центре «Астана» и «О специальном правовом режиме города Алатау», а также законодательством Республики Казахстан.

3. Инфраструктурную основу передовой воздушной мобильности составляет вертипорт, являющийся аэродромом или определенным участком поверхности на здании или сооружении, который может быть использован полностью или частично для прибытия, отправления и движения воздушных



судов, допущенных к передовой воздушной мобильности и выполняющих воздушные перевозки.

4. К правоотношениям, связанным с вертипортами, применяются положения настоящего Закона, регулирующие аэродромы (вертодромы)

и аэропорты, с учетом особенностей и исключений, предусмотренных правилами передовой воздушной мобильности.

5. К передовой воздушной мобильности относятся следующие виды деятельности:

1) городская воздушная мобильность;

2) региональная воздушная мобильность.

Междугородные, межобластные, межрайонные (междугородные, внутриобластные) воздушные перевозки в рамках передовой воздушной мобильности относятся к региональной воздушной мобильности.

6. Полеты воздушных судов, допущенных к передовой воздушной мобильности, ограничиваются во исполнение целей и задач Службы государственной охраны Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации.».

31. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года

«О государственном имуществе»:

подпункт 5) пункта 2 статьи 134 изложить в следующей редакции:

«5) здравоохранения; образования;».

32. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года

«О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»:

статью 9 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Уполномоченный государственный орган по автомобильным дорогам:

1) совместно с Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами определяет объемы дорожного битума, необходимые в период строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог;

2) осуществляет анализ потребностей, объемов производства, реализации, отгрузки и (или) транспортировки, а также динамики розничных и оптовых цен на дорожный битум;

3) утверждает правила формирования и распределения объемов дорожного битума, необходимого для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог;

4) осуществляет распределение объемов дорожного битума, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.».

33. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

1) по всему тексту слова «иностранцев», «иностранец», «иностранца», «иностранцам», «Иностранцы», «иностранцами», «иностранцу», «иностранцы» заменить соответственно словами «иностранных граждан», «иностранный гражданин», «иностранного гражданина», «иностранным гражданам», «Иностранные граждане», «иностранными гражданами», «иностранному гражданину», «иностранные граждане»;

2) в статье 1:

в подпункте 3) слова «информационной системе» заменить словами «цифровом объекте»;

подпункт 8-1) изложить в следующей редакции:

«8-1) цифровой профиль иммигранта – совокупность данных

об иммигранте, сформированных на основании сведений, поступающих

из цифровых ресурсов, для формирования и актуализации эталонной базы данных иммигрантов;»;

дополнить подпунктами 8-2), 8-3), 10-2), 10-3), 21-1) и 21-2) следующего содержания:

«8-2) эталонная база данных иммигрантов – цифровой объект, предназначенный для централизованного сбора, хранения, обработки

и актуализации сведений об иммигрантах, пребывающих на территории (проживающих на территории) Республики Казахстан;

8-3) регистрация иммигранта – отметка органами внутренних дел Республики Казахстан в цифровом объекте сведений о месте и сроке временного пребывания иммигранта;»;

«10-2) электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан – электронный документ, содержащий решение уполномоченных государственных органов о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства права на въезд на территорию Республики Казахстан, а также транзитный проезд по территории Республики Казахстан;

10-3) плата за оформление электронного разрешения на въезд

в Республику Казахстан – плата, осуществляемая иностранными гражданами и лицами без гражданства при оформлении электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан;»;

«21-1) цифровая платформа для иностранных граждан и лиц без гражданства – программное обеспечение, предназначенное для оказания государственных услуг, а также иных сервисов для иностранных граждан и лиц без гражданства в цифровом формате;

21-2) идентификация и (или) аутентификация иностранных граждан



и лиц без гражданства – процесс установления и подтверждения личности иностранного гражданина и лица без гражданства, включающий сбор

и обработку персональных и биометрических данных для формирования цифрового профиля иммигранта и внесения сведений в эталонную базу данных иммигрантов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области миграции населения;»;

3) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) проходят процесс идентификации и (или) аутентификации личности для формирования и актуализации цифрового профиля иммигранта в эталонной базе данных иммигрантов.»;

4) статью 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан выдается органами внутренних дел по согласованию с органом национальной безопасности.

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется

на основании электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан

в соответствии с порядком въезда, выезда и пребывания иммигрантов

на территории Республики Казахстан, определяемым законодательством Республики Казахстан.»;

5) дополнить статьей 6-2 следующего содержания:

«Статья 6-2. Электронное разрешение на въезд

в Республику Казахстан

1. За оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан взимается плата в размере и порядке, определенных Правительством Республики Казахстан.

2. Средства, поступающие от платы за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан, направляются оператору цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства, определяемому Правительством Республики Казахстан.

3. Оператором цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства может быть юридическое лицо, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству.

4. Обеспечение функционирования цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства включает в себя:

1) создание и развитие цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства;

2) осуществление системно-технического обслуживания и сопровождения цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства;

3) обеспечение хранения данных в цифровой платформе для иностранных граждан и лиц без гражданства.

5. Поступающие средства оператору цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства от платы за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан распределяются

в равных долях (по пятьдесят процентов):

1) на техническое сопровождение, развитие, модернизацию цифровой системы по учету въезда или выезда лиц через Государственную границу Республики Казахстан и ее компонентов, а также цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства; модернизацию и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, периферийного оборудования цифровой системы по учету въезда или выезда лиц через Государственную границу Республики Казахстан и ее компонентов, а также цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства;

2) в организацию, созданную Правительством Республики Казахстан

в целях развития внутреннего и въездного туризма, на развитие туризма

в соответствии со статьей 7-2 Закона Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан».

6. Порядок поступления, распределения, мониторинга, отчетности и использования средств, поступивших от платы за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан, определяется Правительством Республики Казахстан.»;

6) дополнить статьей 6-3 следующего содержания:

«Статья 6-3. Электронное разрешение на въезд

в Республику Казахстан

1. За оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан взимается плата в размере и порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.

2. Плата за оформление электронного разрешения на въезд

в Республику Казахстан относится к специальным поступлениям республиканского бюджета и зачисляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

3. Поступающие средства от платы за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан направляются в равных долях (по пятьдесят процентов):

1) на техническое сопровождение, развитие, модернизацию цифровой системы по учету въезда или выезда лиц через Государственную границу Республики Казахстан и ее компонентов, а также цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства; модернизацию и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, периферийного оборудования цифровой системы по учету въезда или выезда лиц через Государственную границу Республики Казахстан и ее компонентов, а также цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства;

2) на развитие туризма в соответствии со статьей 7-2 Закона Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан».

4. Порядок поступления, распределения, мониторинга, отчетности и использования средств, поступивших от платы за оформление электронного разрешения въезд в Республику Казахстан, определяется Правительством Республики Казахстан.»;

7) статью 9 дополнить подпунктами 3-1), 4-2) и 7-2) следующего содержания:

«3-1) утверждают порядок и условия функционирования, использования цифровых объектов в области миграции населения;»;

«4-2) выдают, аннулируют либо в соответствии с законодательством Республики Казахстан принимают решения об отказе в выдаче электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан иностранным гражданам и лицам без гражданства, планирующим въезд в Республику Казахстан;»;

«7-2) организуют и осуществляют в пределах компетенции сотрудничество с уполномоченными органами иностранных государств

и международными организациями в сфере регулирования миграционных процессов;»;

8) в статье 11:

в подпункте 5-1) слова «информационную систему», «информационными системами» заменить соответственно словами «цифровую систему», «цифровыми объектами»;

в подпункте 12) слова «информационными системами» заменить словами «цифровыми объектами»;

9) в пункте 5 статьи 37-1 слова «информационной системы» заменить словами «цифрового объекта»;

10) статью 48 дополнить подпунктами 10-2) и 10-3) следующего содержания:

«10-2) если при обращении с ходатайством о приглашении иностранных граждан и лиц без гражданства принимающее (приглашающее) лицо представило ложные сведения или не представило необходимые документы в срок, установленный законодательством Республики Казахстан;

10-3) в случае отсутствия электронного разрешения на въезд

в Республику Казахстан иностранному гражданину или лицу без гражданства из стран, определенных Правительством Республики Казахстан;»;

11) в подпункте 2) пункта 3 статьи 58-2 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам».

34. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

по всему тексту слова «информационная система», «информационной системы», «информационными системами», «информационные системы» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровой системы», «цифровыми системами», «цифровые системы».

35. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

по всему тексту слова «информационных систем», «информационными системами», «электронного правительства» заменить соответственно словами «цифровых систем», «цифровыми системами», «цифрового правительства».

36. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года

«О государственных и социально ответственных услугах»:

1) в пункте 2 статьи 4 слово «Иностранцы» заменить словами «Иностранные граждане»;

2) подпункт 13-2) статьи 9 после слова «способа» дополнить словом «цифровой»;

3) дополнить статьей 18-3 следующего содержания:

«Статья 18-3. Оказание государственных и социально

ответственных услуг иммигрантам

При оказании государственных и социально ответственных услуг иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществляется проверка сведений на основании сведений эталонной базы данных иммигрантов

на соответствие пребывания (проживания) в Республике Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области миграции населения.».

37. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года

«О персональных данных и их защите»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктами 2-4) и 2-5) следующего содержания:

«2-4) удаление персональных данных – действия, направленные

на исключение персональных данных из цифрового объекта, в результате совершения которых невозможно восстановить персональные данные;

2-5) анонимизация персональных данных – действия, направленные

на необратимое преобразование идентификаторов персональных данных,

в результате совершения которых определение принадлежности персональных данных субъекту персональных данных невозможно;»;

в подпункте 3) слова «и уничтожения» заменить словами

«, уничтожения и удаления»;

дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) маскирование персональных данных – процесс защиты информации путем замены части реальных персональных данных

на недействительные и (или) обезличенные;

3-2) распространение персональных данных в общедоступных источниках – действия, в результате совершения которых доступ

к персональным данным предоставляется неограниченному кругу лиц;»;

подпункт 4) дополнить словами «, и (или) цифровой объект, содержащий персональные данные»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) реестр лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных, – перечень собственников и (или) операторов,

а также третьих лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных;»;

подпункт 8) дополнить словами «на бумажном носителе»;

подпункты 9) и 10) изложить в следующей редакции:

«9) собственник базы и (или) цифрового объекта, содержащего персональные данные (далее – собственник), – государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, реализующие в соответствии

с законами Республики Казахстан право владения, пользования и распоряжения базой на бумажном носителе и (или) цифровым объектом, содержащим персональные данные;

10) оператор базы и (или) цифрового объекта, содержащего персональные данные (далее – оператор), – государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющие сбор, обработку и защиту персональных данных;»;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) цифровой объект, содержащий персональные данные, – цифровой объект, содержащий совокупность упорядоченных персональных данных;»;

в подпункте 12) слова «блокирование и уничтожение» заменить словами «анонимизацию, блокирование, уничтожение и удаление»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) идентификатор персональных данных – информация, позволяющая идентифицировать субъект персональных данных или связать отдельные наборы данных о нем в совокупность сведений, позволяющих идентифицировать данного субъекта;»;

в подпункте 15) слова «каким-либо иным» заменить словами «определенному лицу или определенному кругу лиц заранее определенным»;

подпункт 15-1) изложить в следующей редакции:

«15-1) реестр нарушений безопасности персональных данных – перечень персональных данных, безопасность которых нарушена;»;

дополнить подпунктами 15-2) и 18) следующего содержания:

«15-2) нарушение безопасности персональных данных – нарушение защиты персональных данных, повлекшее незаконное распространение, изменение, уничтожение и удаление, несанкционированное распространение передаваемых, хранимых или иным образом обрабатываемых персональных данных или несанкционированный доступ к ним;»;

«18) хеширование цифровых данных – процесс преобразования цифровых данных любого размера в строку фиксированной длины с целью

их защиты.»;

2) в статье 6:

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Идентификаторы персональных данных применяются для идентификации субъекта в отношении общедоступных персональных данных и персональных данных ограниченного доступа.

К идентификаторам персональных данных относятся:

1) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) в совокупности;

2) индивидуальный идентификационный номер;

3) изображение лица субъекта;

4) биометрический вектор лица субъекта или его производные, которые могут быть восстановлены до первоначального значения.»;

часть четвертую после слова «уничтожении» дополнить словом

«, удалении»;

часть пятую после слова «уничтожением» дополнить словом

«, удалением»;

3) в статье 7:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. В случае распространения персональных данных

в общедоступных источниках самим субъектом или его законным представителем без предоставления собственнику и (или) оператору, а также третьему лицу согласия, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, обязанность подтверждения законности последующего сбора, распространения или иной обработки таких персональных данных возлагается на каждое лицо, осуществившее их сбор, распространение или иную обработку.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Требования пункта 3 настоящей статьи не распространяются

на собственников и (или) операторов, а также третьих лиц в случае распространения персональных данных в общедоступных источниках, обязанность размещения которых установлена законами Республики Казахстан.

При этом собственники и (или) операторы, а также третьи лица обязаны обеспечивать защиту персональных данных, не подлежащих распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, путем

их маскирования при размещении информации в общедоступных источниках.

Доступ субъекту или его законному представителю к персональным данным, распространенным на основании части первой настоящего пункта, предоставляется после прохождения процедур авторизации и идентификации, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.»;

в пункте 5:

слово «повторный» заменить словом «последующие»;

после цифры «3» дополнить цифрами «, 3-1»;

в пункте 11 слова «баз данных» заменить словами «баз и (или) цифровых объектов»;

4) в пункте 4 статьи 8:

подпункт 1) после слов «(индивидуальный идентификационный номер)» дополнить словами «собственника и (или)»;

подпункт 4) после слова «возможности» дополнить словами «собственника и (или)»;

в подпункте 6) слово «распространении» заменить словами «возможности собственника и (или) оператора, а также третьего лица или ее отсутствии осуществлять распространение»;

5) подпункт 3) пункта 2 статьи 8-1 после слова «уничтожение» дополнить словом «, удаление»;

6) подпункт 2) пункта 2 статьи 8-2 после слова «уничтожение» дополнить словом «, удаление»;

7) статью 9 дополнить подпунктом 9-5) следующего содержания:

«9-5) передачи персональных данных иммигрантов в эталонную базу данных иммигрантов, в том числе при предоставлении государственных услуг с использованием цифровых объектов в области миграции населения;»;

8) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:

«Статья 10-1. Уведомление о начале обработки и прекращении

обработки персональных данных

1. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо до начала обработки и прекращения обработки персональных данных обязаны уведомить уполномоченный орган о своем намерении осуществить

обработку персональных данных и прекратить обработку данных,

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо вправе осуществлять обработку без уведомления в случае отнесения их к малым и средним собственникам и (или) операторам, а также третьим лицам, осуществляющим сбор и обработку персональных данных.

3. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, направляется в виде документа на бумажном, цифровом и (или) ином материальном носителе, который подписывается уполномоченным лицом. Уведомление содержит следующие сведения:

1) наименование (фамилию, имя, отчество (если оно указано

в документе, удостоверяющем личность), бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) собственника и (или) оператора, а также третьего лица;

2) применяемые меры по защите персональных данных;

3) дату начала обработки персональных данных;

4) о возможности собственника и (или) оператора, а также третьего лица или ее отсутствии передавать персональные данные третьим

лицам;

5) о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;

6) о распространении персональных данных в общедоступных источниках;

7) перечень собираемых персональных данных, связанных с субъектом;

8) о месте нахождения базы и (или) цифрового объекта, содержащего персональные данные;

9) иные сведения, определяемые собственником и (или) оператором,

а также третьим лицом.

4. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней с даты поступления от собственника и (или) оператора, а также третьего лица уведомления об обработке персональных данных вносит сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, а также сведения о дате направления указанного уведомления в реестр лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных.

5. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней с даты поступления от собственника и (или) оператора, а также третьего лица уведомления о прекращении обработки персональных данных исключает сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, из реестра лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных.»;

9) в пункте 2 статьи 12 слова «в базе, находящейся» заменить словами «в базе и (или) цифровом объекте, которые находятся»;

10) в статье 18:

в заголовке слово «Уничтожение» заменить словами «Уничтожение, удаление»;

в части первой слово «уничтожению» заменить словами «уничтожению, удалению»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Требование об удалении персональных данных не подлежит исполнению в случаях, определенных пунктом 4 статьи 41 Цифрового кодекса Республики Казахстан.»;

11) в подпункте 1) пункта 2 статьи 19 слова «частными нотариусами, частными судебными исполнителями и» исключить;

12) в пункте 2 статьи 22 слова «уничтожения либо обезличивания» заменить соответственно словами «уничтожения, удаления, анонимизации либо обезличивания»;

13) статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Защита цифровых объектов,

содержащих персональные данные

1. Защита цифровых объектов, содержащих персональные данные, осуществляется в соответствии с настоящим Законом и цифровым законодательством Республики Казахстан.

2. В целях защиты персональных данных применяются методы маскирования и хеширования в цифровых объектах.

Порядок применения методов маскирования и хеширования определяется уполномоченным органом.

3. Допускается передача персональных данных посредством интеграции цифровых объектов.

Копирование (выгрузка) персональных данных из критически важных цифровых объектов на цифровые носители осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.»;

14) главу 3 дополнить статьей 23-2 следующего содержания:

«Статья 23-2. Реестр нарушений безопасности

персональных данных

1. Реестр нарушений безопасности персональных данных ведется уполномоченным органом на основе информации, поступающей

из общедоступных источников, а также от оперативных центров кибербезопасности, отраслевых центров кибербезопасности, Государственного оперативного центра кибербезопасности, службы реагирования на инциденты кибербезопасности, Национального координационного центра кибербезопасности и Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты кибербезопасности.

2. Уполномоченный орган осуществляет обработку персональных данных в реестре нарушений безопасности персональных данных

на основании фактов совершения несанкционированного доступа третьих лиц к ним без получения согласия субъекта и его законного представителя.»;

15) в пункте 1 статьи 24:

подпункт 3) после слова «блокирования» дополнить словами

«и (или) анонимизации»;

подпункт 4) после слова «уничтожения» дополнить словами

«или удаления»;

16) в части первой пункта 2 статьи 25:

подпункт 4) после слова «уничтожению» дополнить словами

«и (или) удалению»;

в подпункте 8):

абзац второй после слова «уничтожить» дополнить словами «, или удалить»;

абзац четвертый после слова «уничтожить» дополнить словами «или удалить»;

17) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

«Статья 25-1. Классификация собственников и (или) операторов,

а также третьих лиц, осуществляющих

обработку персональных данных

1. Собственники и (или) операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных, подразделяются

на малых, средних и крупных в зависимости от объема обрабатываемых персональных данных.

2. При определении объема обрабатываемых персональных данных учитывается общее количество уникальных субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в рамках одной или нескольких цифровых объектов.

3. Критерии отнесения собственников и (или) операторов, а также третьих лиц, осуществляющих обработку персональных данных, к малым, средним или крупным применяются независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и вида деятельности.

К малым относятся собственники и (или) операторы, а также

третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных

не более десяти тысяч уникальных субъектов; к средним – от десяти тысяч

до пятисот тысяч уникальных субъектов; к крупным – пятьсот тысяч и более уникальных субъектов персональных данных.

В случаях сбора и обработки персональных данных ограниченного доступа категория собственника и (или) оператора повышается на один уровень.

Меры по защите персональных данных по категориям определяются уполномоченным органом.»;

18) в подпункте 4) пункта 2 статьи 27 слова «или уничтожения» заменить словами «, уничтожения или удаления»;

19) в пункте 1 статьи 27-1:

дополнить подпунктом 2-4) следующего содержания:

«2-4) ведет реестр лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных;»;

в подпункте 5) слова «или уничтожения» заменить словами

«, уничтожения или удаления»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) ведет реестр нарушений безопасности персональных данных без согласия субъекта или его законного представителя;»;

в подпункте 6-2) слова «цифровой инфраструктуры» исключить;

20) в статье 27-3:

в подпункте 2) пункта 4 слова «электронных носителях» заменить словами «цифровых носителях»;

в подпункте 2) пункта 6 слова «автоматизированным базам данных (цифровым системам)» заменить словами «цифровым объектам».

38. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года

«О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»:

по всему тексту слова «информационная система», «информационными системами закупок», «информационных системах» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровыми системами закупок», «цифровых системах».

39. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

1) по всему тексту закона слова «области транспорта и коммуникаций» заменить словами «области транспорта»;

2) в статье 1:

в подпункте 6) слова «, в том числе с использованием двигателя» исключить;

подпункт 28) после слова «средство» дополнить словами «(в том числе беспилотное транспортное средство)»;

подпункт 41) после слова «приравниваются» дополнить словами «велосипеды с двигателем,»;

дополнить подпунктом 43-1) следующего содержания:

«43-1) учебный автодром – специально оборудованная, огражденная территория для обучения практическим навыкам управления транспортными средствами, включающая элементы (упражнения), имитирующие условия дорожного движения, оснащенная дорожной разметкой, дорожными знаками и иными техническими средствами организации дорожного движения

в порядке, определенном уполномоченным органом;»;

в подпункте 44-1) после слова «территория» дополнить словами «(внутренние проезды жилых комплексов), часть здания или сооружения (подземные и многоуровневые стоянки)»;

подпункт 53-1) дополнить частью второй следующего содержания:

«К малым электрическим транспортным средствам относятся гироскутеры, сигвеи, электромотоскейтборды, моноколеса и иные транспортные средства с аналогичными характеристиками;»;

3) в статье 10:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) утверждает правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, прекращения и восстановления права управления механическим транспортным средством;»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) разрабатывает и утверждает правила регистрации залога, изменений, дополнений и прекращения зарегистрированного залога транспортных средств в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О регистрации залога движимого имущества»;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) организует и осуществляет государственный контроль

за дорожным движением и обеспечением его безопасности, в том числе

с применением технических средств, обнаруживающих или фиксирующих нарушения законодательства Республики Казахстан о дорожном движении

и об автомобильном транспорте, работающих в автоматическом режиме, устанавливаемых на автомобильных дорогах и транспортных средствах государственных органов, служб скорой медицинской помощи, перевозчиков, осуществляющих регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа;»;

дополнить подпунктами 6-3), 22-1) и 22-2) следующего содержания:

«6-3) организует и осуществляет государственный контроль

за деятельностью профессиональных объединений и учебных организаций

по подготовке водителей транспортных средств;»;

«22-1) разрабатывает и утверждает правила ведения реестра учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств;

22-2) ведет реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств;»;

подпункт 24-1) исключить;

дополнить подпунктами 24-4) и 24-5) следующего содержания:

«24-4) осуществляет выдачу разрешения второй категории учебным организациям по подготовке водителей транспортных средств;

24-5) разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом

в сфере разрешений и уведомлений, уполномоченным органом в сфере цифровизации и утверждает нормативный правовой акт об утверждении разрешительных требований для осуществления учебными организациями деятельности по подготовке водителей транспортных средств, перечень документов, подтверждающих соответствие им;»;

4) подпункт 9) пункта 1 статьи 23 исключить;

5) пункт 2 статьи 26 после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «, в том числе на парковочное пространство,»;

6) пункты 3 и 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о лицах, допущенных по медицинским показаниям либо имеющих медицинские противопоказания к управлению механическим транспортным средством, подтвержденные медицинским заключением, вносятся уполномоченным органом в области здравоохранения

в автоматизированную базу данных с доступом пользователей уполномоченных органов в пределах своей компетенции, в целях осуществления контроля за соблюдением требований по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения.

4. Порядок автоматизированной регистрации и учета лиц, допущенных по медицинским показаниям либо имеющих медицинские противопоказания к управлению механическим транспортным средством, и доступа

к автоматизированной базе данных пользователей уполномоченных органов устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения.»;

7) пункт 1 статьи 42 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) определения мест или участков дорог, на которых эксплуатируются беспилотные транспортные средства (зоны эксплуатации беспилотных транспортных средств).»;

8) в статье 43:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный орган в области транспорта, местные исполнительные органы, владельцы дорог обязаны разрабатывать безопасную дорожную инфраструктуру, а также зону эксплуатации беспилотных транспортных средств, обеспечивающие потребности в мобильности и доступе пользователей дорог, на основе:»;

подпункт 1) дополнить словами «, инфраструктуры для беспилотных транспортных средств (покрытие асфальтом, дорожные разметки и знаки, покрытие сетью Интернет и другое);»;

9) абзац шестой подпункта 22) пункта 4 статьи 54 исключить;

10) в статье 57:

в пункте 1:

слова «малых электрических транспортных средств,» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Водители малых электрических транспортных средств имеют право двигаться по велосипедным дорожкам.»;

абзац четвертый пункта 5 исключить;

11) в части второй пункта 2 статьи 61 слова «регистрационных документах транспортного средства» заменить словами «цифровой системе уполномоченного органа»;

12) подпункт 4) пункта 2 статьи 66 после слова «штрафа» дополнить словами «и (или) предписания о необходимости уплаты штрафа»;

13) подпункт 7) пункта 1 статьи 68 исключить;

14) пункт 1 статьи 70 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Электромобилям выдается специальный государственный регистрационный номерной знак.»;

15) в статье 73:

части вторую и третью пункта 2 исключить;

в пункте 3:

часть первую дополнить словами «, интегрированных

с цифровой системой в сфере дорожного движения уполномоченного органа»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Состав технических средств контроля, предназначенных для проведения экзаменов, требования к ним и цифровой системе в сфере дорожного движения, а также условия их применения устанавливаются уполномоченным органом.»;

16) в статье 74:

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Лица, привлеченные к административной ответственности

за совершение правонарушения, предусмотренного частями шестой

или восьмой статьи 608 либо частями девятой или одиннадцатой статьи 613 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях,

не допускаются к получению права на управление транспортным средством

в течение семи лет.

Лица, привлеченные к административной ответственности

за совершение правонарушения, предусмотренного частями седьмой

или восьмой (повторное совершение) статьи 608 либо частями десятой или одиннадцатой (повторное совершение) статьи 613 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, не допускаются

к получению права на управление транспортным средством в течение восьми лет.

Данное ограничение исчисляется с момента последнего привлечения

к административной ответственности.»;

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Лица, не имеющие права управления транспортными средствами, освобожденные от уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, не допускаются к получению права управления транспортными средствами в течение восьми лет.

Данное ограничение исчисляется с момента утверждения постановления о прекращении уголовного дела.»;

17) в статье 75:

в пункте 1:

в части первой:

абзац второй подпункта 2) исключить;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) отсутствие сведений о лицах, допущенных по медицинским показаниям либо имеющих медицинские противопоказания к управлению механическим транспортным средством, указанных в подпункте 2) пункта 5 статьи 29 настоящего Закона, в цифровой системе в сфере дорожного движения с доступом пользователей уполномоченных органов;»;

подпункт 3) после слова «несдача» дополнить словами «или неявка на сдачу теоретического»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) освобождение от уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Уполномоченный орган прекращает право на управление транспортными средствами на основании вступившего в законную силу постановления о прекращении уголовного дела и вносит сведения

о прекращении такого права в цифровую систему в сфере дорожного движения в порядке, установленном уполномоченным органом;»;

в части второй слова «3) и 5) настоящего пункта, осуществляется

по решению суда в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, по иску уполномоченного органа (должностного лица)» заменить словами «2-1), 3), 4-1) и 5) настоящего пункта, осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Лицо, право управления транспортным средством которого прекращено по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 2-1), 3),

4-1) и 5) настоящего пункта, признается лицом, не имеющим права управления транспортным средством.»;

в пункте 2:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2) и 2-1)

пункта 1 настоящей статьи, при наличии медицинского заключения

об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством

в цифровой системе с доступом пользователей уполномоченных органов;»;

подпункт 2) исключить;

в подпункте 3) слова «в порядке, установленном статьей 73 настоящего Закона» заменить словами «после сдачи теоретического экзамена для проверки знания правил дорожного движения»;

в подпункте 4) слова «повторного медицинского осмотра, сдачи экзамена и истечения срока лишения права управления транспортным средством» заменить словами «истечения срока лишения права управления транспортным средством при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством в цифровой системе

с доступом пользователей уполномоченных органов и после сдачи теоретического экзамена для проверки знания правил дорожного движения»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) по основанию, предусмотренному подпунктом 4-1) пункта 1 настоящей статьи, через восемь лет с момента прекращения права управления транспортным средством при наличии медицинского заключения

об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством

в цифровой системе с доступом пользователей уполномоченных органов

и после сдачи теоретического экзамена для проверки знания правил дорожного движения.»;

18) статью 77 изложить в следующей редакции:

«Статья 77. Требования к учебным организациям по подготовке

водителей транспортных средств

1. Учебная организация по подготовке водителей транспортных средств или ее филиалы создаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и осуществляют деятельность со дня включения в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О разрешениях и уведомлениях».

Филиал учебной организации по подготовке водителей транспортных средств с указанием фактического места нахождения обязан соответствовать требованиям настоящего Закона для внесения в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.

2. Для включения в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств представляются в уполномоченный орган

в электронном виде с использованием государственной цифровой системы разрешений и уведомлений следующие документы:

1) заявление по форме, установленной уполномоченным органом;

2) сведения из государственных цифровых систем, подтверждающих право собственности на недвижимое и движимое имущество или пользования им учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств для осуществления деятельности по подготовке водителей транспортных средств, зарегистрированное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и используемое как учебно-материальная база, включая учебные помещения, учебный автодром и учебные транспортные средства

с левосторонним расположением органов управления;

3) списки преподавателей, мастеров производственного обучения

и мастеров обучения вождению во время образовательного процесса по подготовке водителей транспортных средств (в списке указываются номер квалификационного свидетельства «преподаватель», «мастер производственного обучения», «мастер обучения вождению во время образовательного процесса», фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), данные документа, удостоверяющего личность);

4) программы подготовки, в которых указываются изучаемые темы, расписание занятий и планируемые методы обучения.

3. Заявление о выдаче разрешения второй категории рассматривается уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней со дня его подачи, по итогам которого заявителю направляется уведомление

о включении в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств или предоставляется мотивированный отказ.

4. Основанием для включения учебной организации по подготовке водителей транспортных средств в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств являются заключение территориального подразделения уполномоченного органа по месту осуществления заявителем предстоящей деятельности о его соответствии требованиям настоящего Закона и решение (приказ) уполномоченного органа.

Учет учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств и его филиалов, учебных транспортных средств, иного оборудования и технических средств, преподавателей, мастеров производственного обучения и мастеров обучения вождению во время образовательного процесса по подготовке водителей транспортных средств и регистрация учебных групп осуществляются посредством цифровой системы уполномоченного органа

в соответствии с законами Республики Казахстан.

5. Руководитель учебной организации по подготовке водителей транспортных средств обязан иметь квалификационные свидетельства «преподаватель» или «мастер производственного обучения» либо «мастер обучения вождению во время образовательного процесса».

Руководитель, ранее возглавлявший учебную организацию

по подготовке водителей транспортных средств, которая в соответствии

с законами Республики Казахстан была исключена из реестра учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств, в течение года

с даты ее исключения не вправе быть участником другой учебной организации

по подготовке водителей транспортных средств.

6. Обучение вождению транспортного средства на дорогах общего пользования и улицах населенных пунктов осуществляется только

по маршрутам, согласованным с уполномоченным органом, и в присутствии мастера обучения вождению во время образовательного процесса

по подготовке водителей транспортных средств.

Перевозка пассажиров на учебном транспортном средстве, управляемом лицом, обучаемым вождению, запрещается.

Обучение практическому вождению на транспортном средстве

с правосторонним расположением органов управления запрещается.»;

19) дополнить статьей 78-1 следующего содержания:

«Статья 78-1. Основания для отказа включения или исключения

из реестра учебных организаций по подготовке

водителей транспортных средств

1. Основаниями для отказа включения в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств являются:

1) непредставление одного из документов, предусмотренных

пунктом 2 статьи 77 настоящего Закона;

2) недостоверность и (или) неполнота указанных сведений

в представленных документах;

3) исключение из реестра учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств в течение шести месяцев до даты подачи заявления по основаниям, указанным в подпункте 3) части первой пункта 2 настоящей статьи.

2. Основаниями для исключения из реестра учебных организаций

по подготовке водителей транспортных средств являются:

1) заявление учебной организации по подготовке водителей транспортных средств о добровольном исключении из реестра учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств;

2) прекращение деятельности, ликвидация или реорганизация учебной организации по подготовке водителей транспортных средств в соответствии

с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

3) предоставление заведомо недостоверной информации об учебной организации по подготовке водителей транспортных средств при включении

в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.

Уведомление об исключении из реестра учебных организаций

по подготовке водителей транспортных средств направляется учебной организации по подготовке водителей транспортных средств в течение двух рабочих дней после принятия соответствующего решения (приказа) уполномоченным органом.»;

20) в статье 85:

пункт 3 после слова «средств» дополнить словами «и их филиалами»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Учебные организации по подготовке водителей транспортных средств и их филиалы вправе обжаловать решения, действия (бездействие) органов контроля и их должностных лиц в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

21) в статье 87:

заголовок дополнить словами «и их филиалов»;

абзац первый пункта 1 и абзац первый пункта 2 после слова «средств» дополнить словами «и их филиалы».

40. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) Класс 1 – «разрешения, выдаваемые на деятельность» приложения 2 дополнить строкой 87-20 следующего содержания:

«

87-20. Включение в реестр учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств Решение (приказ) уполномоченного органа

по обеспечению безопасности дорожного движения

о включении учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств в реестр учебных организаций

по подготовке водителей транспортных средств

»;

2) в приложении 3:

пункт 43-1 исключить;

дополнить пунктом 67 следующего содержания:

«67. Уведомление об обработке персональных данных».

41. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»:

в пункте 1 статьи 52 слова «информационную систему» заменить словами «цифровую систему».

42. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе

к информации»:

в статье 1:

в подпункте 4) слова «компонент открытого правительства» заменить словами «государственный цифровой ресурс»;

подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

«5) открытые данные – цифровые данные, представленные

в машиночитаемой форме и предназначенные для свободного использования, обработки, повторной публикации и распространения, размещенные

в открытом доступе;

6) интернет-портал открытых данных – государственный цифровой ресурс для централизованного размещения, описания, хранения, поиска, доступа и повторного использования открытых данных, а также предоставления программных интерфейсов для машинного доступа к таким данным;»;

в подпунктах 6-1) и 7) слова «компонент открытого правительства» заменить словами «государственный цифровой ресурс»;

в подпунктах 8-1) и 11) слова «компонент открытого правительства» заменить словами «государственный цифровой ресурс».

43. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года

«О благотворительности»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктами 10-2) и 11-2) следующего содержания:

«10-2) единый цифровой ресурс благотворительности – цифровая база данных, содержащая сведения о благотворительных организациях,

их деятельности, реализуемых программах и проектах, объемах поступивших и использованных средств, а также иную информацию, предусмотренную настоящим Законом;»;

«11-2) государственная платформа благотворительности – цифровая платформа, предназначенная для оказания содействия пользователю

в получении благотворительной помощи;»;

подпункт 18) исключить;

2) статью 4-1 исключить;

3) статью 7-1 дополнить подпунктами 4-2), 4-3) и 4-4) следующего содержания:

«4-2) определяет порядок формирования единого цифрового ресурса благотворительности;

4-3) осуществляет ведение единого цифрового ресурса благотворительности;

4-4) определяет порядок оказания благотворительной помощи посредством государственной платформы благотворительности;»;

4) дополнить статьей 7-2 следующего содержания:

«Статья 7-2. Компетенция Центра развития трудовых ресурсов,

подведомственного уполномоченному органу

в сфере социальной защиты населения

Центр развития трудовых ресурсов осуществляет:

1) разработку, обеспечение функционирования, анализ и обработку данных государственной платформы благотворительности, интеграцию

с иными цифровыми объектами, а также управление проектами по развитию государственной платформы благотворительности;

2) предоставление информационных и консультационных услуг

в социально-трудовой сфере, а также по вопросам использования государственной платформы благотворительности физическим

и юридическим лицам с учетом требований законодательства Республики Казахстан в сфере защиты персональных данных.»;

5) подпункт 3-1) пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«3-1) обеспечивать прозрачность своей деятельности, в том числе посредством ежегодного опубликования на едином цифровом ресурсе благотворительности до 31 марта достоверных и полных отчетов

о деятельности, реализуемых программах и проектах, объемах поступивших

и использованных средств, а также иной информации, предусмотренной настоящим Законом.

Отчет должен содержать информацию об источниках доходов, включая сведения о добровольных пожертвованиях, полученных в результате благотворительного сбора, полученных средствах, имеющих целевой характер, достигнутых результатах реализуемых благотворительных программ, а также сведения о расходах, в том числе на административные нужды;»;

6) подпункт 3) пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«3) утверждение плана работы, бюджета на предстоящий год и отчета за истекший год, а также лимита и перечня административных расходов;»;

7) статью 18 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее восьмидесяти процентов денежных средств, собранных в форме пожертвований, подлежат использованию благотворительной организацией на благотворительные цели в течение одного года со дня их получения, при этом при привлечении денежных средств посредством цифровых платформ и платежных сервисов днем получения пожертвования признается дата зачисления соответствующих средств

на банковский счет благотворительной организации, если иное

не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.».

44. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года

«О кибербезопасности»:

1) в статье 1:

в подпункте 4) слова «и скомпонованных из них исполняемых кодов» исключить;

в подпункте 22) слова «, процесс, включающий в себя выявление, анализ и принятие мер для противодействия событиям или нарушениям, которые могут представлять угрозу кибербезопасности цифровых объектов» исключить;

в подпункте 27) слово «государственное» исключить;

дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:

«30-1) хостинг-провайдер – физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по предоставлению услуг по размещению, хранению и (или) обеспечению доступа к размещенным на его цифровой инфраструктуре интернет-ресурсам третьих лиц с использованием собственных адресов в сети передачи данных;»;

2) статью 6 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) определяет оператора Национальной системы видеомониторинга;»;

3) в статье 7-1:

подпункт 4) дополнить словами «, методику категорирования критически важных цифровых объектов»;

в подпункте 6) слова «проведения», «государственных органов» заменить соответственно словами «осуществления», «цифрового правительства»;

подпункт 10) дополнить словами «, за исключением государственного контроля в сфере цифровизации в части обеспечения кибербезопасности критически важных цифровых объектов»;

в подпункте 11) слова «и обеспечения кибербезопасности» заменить словами «в части обеспечения кибербезопасности, за исключением объектов, относящихся к критически важным цифровым объектам»;

в подпункте 16) слово «регистратора» заменить словом «регистратуру»;

дополнить подпунктами 27-1) и 27-2) следующего содержания:

«27-1) утверждает правила журналирования цифровых событий;

27-2) утверждает правила функционирования единой платформы журналирования цифровых событий;»;

4) в части первой статьи 7-2:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) ежегодно проводят профилактические мероприятия

по кибербезопасности и киберкультуре для своих служащих;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) определяют в пределах компетенции вопросы регулирования



критически важных цифровых объектов, а также проводят их категорирование;»;

5) в статье 7-3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Местные исполнительные органы:»;

подпункт 4) исключить;

подпункт 5) дополнить словами «, за исключением государственного контроля в сфере цифровизации в части обеспечения кибербезопасности критически важных цифровых объектов»;

6) в пункте 1 статьи 7-4:

в подпункте 2) слова «государственных органов» заменить словами «цифрового правительства»;

в подпункте 3):

слово «формирует» заменить словом «предоставляет»;

слова «или предотвращению» заменить словами «и (или) предотвращению»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) реализует программу взаимодействия с исследователями кибербезопасности для цифровых объектов «цифрового правительства»

в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию

с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;»;

в подпункте 6) слово «утверждаемым» заменить словом «утвержденным»;

7) в подпункте 16) пункта 1 статьи 7-5 слово «кибербезопасности» исключить;

8) дополнить статьей 13-5 следующего содержания:

«Статья 13-5. Хостинг-провайдер

1. Хостинг-провайдер обеспечивает информационное взаимодействие с Национальным координационным центром кибербезопасности.

Хостинг-провайдер при получении от Национального координационного центра кибербезопасности уведомления о выявленном инциденте кибербезопасности и (или) уязвимости в интернет-ресурсе, размещенном на его цифровой инфраструктуре, обязан незамедлительно направить информацию об этом собственнику или владельцу данного интернет-ресурса.

2. Хостинг-провайдер предоставляет доступ к размещенным

на его цифровой инфраструктуре интернет-ресурсам третьих лиц через

сети телекоммуникаций Республики Казахстан с учетом соблюдения

правил функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан.

3. Хостинг-провайдеры обеспечивают защиту своей цифровой инфраструктуры от угроз и рисков кибербезопасности.»;

9) в статье 14:

в пункте 1:

подпункт 10) дополнить словами «в части обеспечения кибербезопасности»;

дополнить подпунктами 12) и 13) следующего содержания:

«12) проводит техническое освидетельствование средств криптографической защиты информации, используемых в цифровых

объектах «цифрового правительства» и критически важных цифровых объектах, на соответствие требованиям кибербезопасности;

13) предоставляет услугу пользования единой платформой журналирования цифровых событий.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Уполномоченный орган по государственному имуществу

по согласованию с органами национальной безопасности вправе передавать цифровые объекты, предназначенные для обеспечения кибербезопасности, являющиеся собственностью государства и находящиеся в управлении органов национальной безопасности Республики Казахстан, в безвозмездное пользование государственной технической службе в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».»;

10) в части первой пункта 1 статьи 18:

в подпункте 1) слова «(в наборе), установленном едиными требованиями в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности» заменить словами «(наборе), установленном перечнем обязательных

к приобретению объемов (наборов) услуг центра обеспечения кибербезопасности и их характеристик»;

в подпункте 2):

слова «событий кибербезопасности» заменить словом «событий»;

после слов «центра кибербезопасности» дополнить словами «и единой платформы журналирования цифровых событий»;

слова «гражданским законодательством» заменить словами «Гражданским кодексом»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) ежегодно проводить обучение по кибербезопасности и киберкультуре для своих работников.»;

11) в статье 30:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Операторы связи имеют право использовать для подключения

к единому шлюзу доступа к сети Интернет собственные технические средства (аппаратно-программные комплексы) в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Управление такими техническими средствами передается государственной технической службе.»;

пункт 4 дополнить словами «через единый шлюз электронной почты «цифрового правительства»;

12) в статье 30-1:

в пункте 1 слова «общественного правопорядка» заменить словами «общественного порядка»;

в пункте 3:

часть первую дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) системы видеонаблюдения, установленные в общественных местах, местах массового пребывания граждан и на объектах, доступных для свободного посещения населения, независимо от формы собственности объекта.»;

часть вторую исключить;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Участниками Национальной системы видеомониторинга являются ее координатор, оператор, администратор, пользователи и абоненты.»;

в пункте 4:

в части первой слова «и органы внутренних дел Республики Казахстан» заменить словами «, правоохранительные органы, Министерство

по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и местные исполнительные органы»;

часть вторую исключить;

дополнить пунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:

«6. Оператором Национальной системы видеомониторинга является определяемый Правительством Республики Казахстан государственный орган или юридическое лицо, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству.

7. Оператор Национальной системы видеомониторинга создает

и развивает Национальную систему видеомониторинга и обеспечивает ее функционирование, а также предоставляет услугу пользования Национальной системой видеомониторинга.

Пользование Национальной системой видеомониторинга специальным государственным органам, правоохранительным органам и Министерству

по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан предоставляется

на безвозмездной основе.

8. Обеспечение функционирования Национальной системы видеомониторинга включает в себя:

осуществление системно-технического обслуживания и сопровождение программного обеспечения, каналов связи и технических средств Национальной системы видеомониторинга;

обеспечение хранения данных в Национальной системе видеомониторинга;

обеспечение круглосуточного функционирования дежурной службы для обеспечения безотказной и бесперебойной работы Национальной системы видеомониторинга.»;

13) в статье 38:

в пункте 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) цифрового взаимодействия цифрового объекта «цифрового правительства» с системой мониторинга событий кибербезопасности Национального координационного центра кибербезопасности и единой платформой журналирования цифровых событий;»;

в подпункте 5) слова «(наборе), установленном едиными требованиями в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности» заменить словами «(наборе), установленном перечнем обязательных к приобретению объемов (наборов) услуг центра обеспечения кибербезопасности и их характеристик»;

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) получения протоколов испытаний на соответствие требованиям кибербезопасности с положительными результатами;»;

14) подпункт 2) пункта 4 и подпункт 2) пункта 5 статьи 54 дополнить словами «в объеме (наборе), установленном перечнем обязательных

к приобретению объемов (наборов) услуг центра обеспечения кибербезопасности и их характеристик»;

15) в статье 60-2:

пункт 1 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами

«и органами национальной безопасности Республики Казахстан»;

подпункт 3) пункта 6 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «и органами национальной безопасности Республики Казахстан»;

в пункте 8 слово «направивший» заменить словами «органы национальной безопасности Республики Казахстан, направившие»;

16) в статье 60-3:

часть первую пункта 1 после слова «органом» дополнить словами

«и органами национальной безопасности Республики Казахстан»;

в пункте 2:

в части первой:

слово «планом» заменить словом «планами»;

слова «утвержденным первым руководителем уполномоченного органа

в сфере обеспечения кибербезопасности» заменить словами «утвержденными первыми руководителями уполномоченного органа в сфере обеспечения кибербезопасности и органов национальной безопасности Республики Казахстан»;

в части второй:

после слова «орган» дополнить словами «и органы национальной безопасности Республики Казахстан»;

слово «утверждает» заменить словом «утверждают»;

часть третью после слова «органа» дополнить словами «и органов национальной безопасности Республики Казахстан»;

в пункте 3:

абзац первый после слова «органом» дополнить словами «, органами национальной безопасности Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) наличия рапорта должностного лица органов национальной безопасности Республики Казахстан об обнаружении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения кибербезопасности собственниками, владельцами критически важных цифровых объектов;»;

абзац первый подпункта 1) пункта 5 после слова «органа» дополнить словами «и органов национальной безопасности Республики Казахстан»;

подпункты 1) и 2) пункта 6 после слова «органа» дополнить словами

«и органов национальной безопасности Республики Казахстан»;

в части третьей пункта 7 слово «обязан» заменить словами «и органы национальной безопасности Республики Казахстан обязаны»;

абзац первый пункта 8 после слова «органа» дополнить словами

«и органов национальной безопасности Республики Казахстан»;

в пункте 9:

в части второй слова «руководителя уполномоченного органа» заменить словами «руководителей уполномоченного органа и органов национальной безопасности Республики Казахстан»;

часть четвертую после слова «органом» дополнить словами

«и органами национальной безопасности Республики Казахстан»;

часть первую пункта 10 после слова «органа» дополнить словами

«, органов национальной безопасности Республики Казахстан»;

в части второй пункта 12 слово «должен» заменить словами

«, органы национальной безопасности Республики Казахстан должны»;

пункт 16 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «, органы национальной безопасности Республики Казахстан»;

пункт 17 после слов «уполномоченного органа» дополнить словами

«и органов национальной безопасности Республики Казахстан»;

17) дополнить статьей 61-1 следующего содержания:

«Статья 61-1. Офтейк-контракты в сфере

обеспечения кибербезопасности

Государственные органы, государственные юридические лица

и юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций

(долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, вправе заключать офтейк-контракты на разработку и поставку цифровых продуктов и технологий в сфере обеспечения кибербезопасности с целью повышения конкурентоспособности и развития отечественных цифровых продуктов и технологий кибербезопасности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Поставщик обязан по офтейк-контракту создать и внедрить технологию или цифровой продукт в сфере обеспечения кибербезопасности,

а заказчик обязан обеспечить закупку такого продукта в цене, объеме, сроки и на условиях, которые предусмотрены договором.

Заключенные офтейк-контракты разработчик вправе использовать

в качестве обеспечения (залога) при привлечении финансирования.».

45. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:

в статье 1:

в подпункте 6) слово «кибербезопасности» заменить словами «информационной безопасности»;

в подпункте 9) слово «кибербезопасность» заменить словами «информационная безопасность».

46. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»:

по всему тексту слова «объект информатизации», «автоматизированной информационной системе», «автоматизированная информационная система», «информационной системы», «автоматизированную информационную систему», «автоматизированной информационной системы» заменить соответственно словами «цифровой объект», «цифровой системе», «цифровая система», «цифровой системы», «цифровую систему», «цифровой системы».

47. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года

«О промышленной политике»:

1) подпункт 8) статьи 10-1 исключить;

2) в пункте 1 статьи 51-2 слова «доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности» заменить словами «доверенных цифровых объектов».

48. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года «О геодезии, картографии и пространственных данных»:

часть первую пункта 3 статьи 20 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) проведение экспертизы на соответствие материалов топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных работ установленной государственной или местной координатной системе отсчета.».

49. В Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 года «О возврате государству незаконно приобретенных активов»:

1) подпункт 9) статьи 1 после слова «моногородов,» дополнить словами «малых городов,»;

2) подпункт 3) части первой пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«3) в личный кабинет на веб-портале «цифрового правительства»;».

50. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2024 года

«О теплоэнергетике»:

по всему тексту слова «информационная система», «информационную систему», «информационных систем», «информационной системы», «информационным системам» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровую систему», «цифровых систем», «цифровой системы», «цифровым системам».

51. В Закон Республики Казахстан от 17 ноября 2025 года

«Об искусственном интеллекте»:

1) в подпункте 5) статьи 1 слова «объект информатизации» заменить словами «цифровой объект»;

2) в подпункте 6) пункта 1 статьи 13 слова «объектов информатизации» заменить словами «цифровых объектов»;

3) в пункте 1 статьи 17:

в части второй слова «объектов информатизации» заменить словами «цифровых объектов»;

в части третьей:

слова «объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры» заменить словами «цифровым объектам»;

слова «электронных информационных ресурсов» заменить словами «цифровых ресурсов»;

слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»;

4) в пункте 1 статьи 20 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»;

5) в пункте 1 статьи 28 слова «законодательством Республики Казахстан об информатизации и иным законодательством» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан и иными законами».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением:

1) пункта 9, подпункта 1) пункта 25 и пункта 45 статьи 1, которые вводятся в действие с 12 июля 2026 года;

2) абзацев девятого, тринадцатого и четырнадцатого подпункта 3), подпунктов 14), 18), 19), 20) и 21) пункта 39, подпункта 1) и абзаца второго подпункта 2) пункта 40, подпунктов 1) и 5) пункта 43 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года;

3) пункта 6, подпункта 4) пункта 11, подпункта 6) пункта 33 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2029 года.

2. Установить, что подпункт 5) пункта 33 статьи 1 настоящего Закона действует до 1 января 2029 года.

Статья 3. В соответствии с абзацами пятым и шестым подпункта 3)

пункта 25 статьи 1 настоящего Закона операторы связи, имеющие подключение к системе централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан согласно статье 26 Закона Республики Казахстан «О связи», обязаны до 1 января 2027 года обеспечить

присоединение своих сетей связи путем аренды портовой емкости

в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности

Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 24 июня 2026 года

№ 326-VІIІ ЗРК