Аномальная жара накроет Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в предстоящие выходные с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистый ветер, возможен град, 21-22 июня на западе прогнозируются сильные дожди.

Ожидается повышение температуры воздуха до 30-38 градусов жары, 21-22 июня на северо-западе, в центре республики будет очень сильная жара 40-41 градус, лишь на западе - небольшой спад жары до 22-33 градусов.