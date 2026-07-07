Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Процедура затянулась на несколько лет из-за бездействия местных исполнительных органов 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Мангистауской области восстановлены права многодетной матери на получение госнаграды «Күміс алқа», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

Было установлено, что жительница Каракиянского района, воспитавшая шестерых детей, в 2023 году подала заявление для представления к государственной награде «Күміс алқа».

Однако уполномоченными органами района длительное время не принимались необходимые меры по рассмотрению ее обращения и оформлению документов.

Не согласившись с бездействием местных исполнительных органов, заявительница обратилась в прокуратуру Мангистауской области.

«При сопровождении прокуратуры области необходимые документы были оформлены и направлены в уполномоченный орган, по результатам рассмотрения в апреле текущего года многодетной матери торжественно вручена государственная награда «Күміс алқа». Работа по защите прав и законных интересов граждан находится на постоянном контроле органов прокуратуры»,  сказано в информации.

Напомним, прокуратура Астаны поддержала гособвинение по уголовному делу, связанному с незаконной передачей новорожденного ребенка. 

#дети #прокуратура #мать #Мангистауская область #госнаграда #«Күміс алқа»

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