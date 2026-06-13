Плотину на озере Иссык вновь вернут государству

Общество
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Очередной инвестор, обещавший преобразить высокогорное озеро Иссык, расположенное в живописных отрогах Заилийского Алатау, не оправдал доверия государства.

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Расторг­нут договор доверительного управления плотиной водоема, заключенный между акиматом Алматинской области и отечественным ТОО «Habel». Причина – невыполнение компанией обязательств по модернизации объекта и обеспечению его безопасной эксплуатации.

Напомним, весной прошлого года прозвучала хорошая новость о начале долгожданной реконструкции вышеуказанного гидротехнического сооружения с прилегающей территорией площадью свыше 140 га. Стратегически важный гидроузел снабжает водой город Есик и восемь прилегающих сел, где суммарно проживают 105 тыс. человек, а также орошает свыше 5 тыс. га сельхозугодий. Согласно договору доверительного управления, инвестор обязался вложить в восстановление обветшавшей плотины около 23,6 млрд тенге.

Проект предусматривал многофакторное обследование и реконструкцию гидротехнического комплекса, внедрение систем мониторинга и бе­зопасности, проведение очистительных работ, а также развитие туристической инфраструктуры. В частности, инвес­торы обещали построить гостиницу, глэмпинги, шале, SPA-центры, банные комплексы, юрточный городок, станции мобильной связи.

При этом ключевой задачей первого этапа значилось обеспечение безопас­ной эксплуатации объекта и снижение рисков, связанных с возможными селевыми потоками, угрожающими близлежащим населенным пунктам.

Между тем в ходе проверки уполномоченным госорганом выявлены сущест­венные нарушения условий договора. В частности, из запланированных на первый год инвестиций в размере 245 млн тенге фактически вложено лишь 11,4 млн тенге, то есть менее 5% от предусмотренного объема. Кроме того, не созданы заявленные рабочие места, не представлены заключение по обследованию плотины и обязательный годовой отчет.

– Вопросы безопасности гидротехнических сооружений находятся на особом контроле государства, – сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области. – Доверительный управляющий принял на себя конкретные инвестиционные и эксплуатационные обязательства, однако значительная часть предусмотренных работ не проделана. После выявления нарушений были проведены процедуры досудебного урегулирования, предоставлялось время для устранения недостатков. Несмотря на это, инвестор не исполнил предписания, в связи с чем договор с ним расторгнут в одностороннем порядке.

Помимо прочего, ситуация с отсутствием финансирования заявленных работ привела к недоимке ожидаемых налоговых поступлений в бюджет.

По информации местных властей, объект подлежит возврату в коммунальную собственность. Дальнейшее решение по плотине озера Иссык будет приниматься с учетом интересов государства.

К слову, этот водоем – одна из туристических жемчужин республики. Каждый год сюда приезжают отдыхать тысячи казахстанских и зарубежных туристов. Однако в последние несколько лет вокруг природной достопримечательности вспыхивают скандалы. Однажды здесь были устроены прогулки на моторных лодках, что, по оценкам экологов, нанесло ущерб экосистеме заповедника и расположенного рядом Иле-Алатауского нацпарка. Поз­же нелегальный прогулочный бизнес запретили, а также снесли объекты стихийной торговли, установленные на берегу озера.

В 2024 году был расторгнут договор между акиматом региона и ТОО «КазЭлектроЭнергия» – в связи с ненадлежащим исполнением инвестором принятых на себя обязательств. Тогда планировалось инвестировать в реконструкцию селезащитной плотины свыше 1 млрд тенге.

Интересно, наведут ли, наконец, порядок в популярной туристской локации?

#Алматинская область #реконструкция #озеро #Иссык

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