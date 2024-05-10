Гранты для бизнеса: Минтруда озвучил дату приема заявок

Занятость, Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На портале Business.enbek.kz с 20 мая начнется прием заявок по 1 потоку на получение грантов для реализации бизнес-идей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz

Сообщается, что по республике в рамках первого потока планируется выдача 4 500 грантов. Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса.

Размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.

Для подачи заявки необходимо: зарегистрироваться на портале; пройти проверку на соответствие условиям получения гранта; скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал; заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП. Оффлайн-заяку можно подать в ЦОНах.

Претендентами на получение гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть как зарегистрированные безработные, так и ИП со сроком регистрации до 3-х лет.

При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий: лица с инвалидностью; лица с действующим статусом «кандас»; межрегиональные переселенцы; члены малообеспеченных семей; член многодетной семьи (супруг/супруга); лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга); получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет. 

Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей, весь процесс предоставления грантов переведен в электронный формат. Прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал «Business.enbek.kz».

Грант можно получить на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.

Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и его филиалов (карьерных центров).

#бизнес #Минтруда #гранты #стартап

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