Самостоятельно выбраться из размокшего участка степной дороги водитель не смог, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Накануне в степной местности, в 12 километрах от поселка Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области, легковой автомобиль застрял в грязевой массе.

В салоне находились четверо человек, трое - граждане Китайской Народной Республики и их переводчик.

Самостоятельно выбраться из размокшего участка степной дороги водитель не смог и обратился за помощью на линию 112.

Дежурная смена спасателей на технике высокой проходимости, оснащённой лебёдкой, извлекла автомобиль из солончаковой западни.