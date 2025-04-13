Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области

Происшествия
14

Самостоятельно выбраться из размокшего участка степной дороги водитель не смог, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Накануне в степной местности, в 12 километрах от поселка Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области, легковой автомобиль застрял в грязевой массе.

В салоне находились четверо человек, трое - граждане Китайской Народной Республики и их переводчик.

Самостоятельно выбраться из размокшего участка степной дороги водитель не смог и обратился за помощью на линию 112.

Дежурная смена спасателей на технике высокой проходимости, оснащённой лебёдкой, извлекла автомобиль из солончаковой западни.

#Костанайская область #спасение #граждане Китая

Популярное

Все
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Землетрясение ощущалось на юге Казахстана
Казахстан завоевал две «бронзы» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В каких районах Астаны появятся новые школы
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Президент поздравил боксера Жанибека Алимханулы с победой
«Битцевский маньяк» заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Токаев поздравил Актау с присвоением статуса культурной столицы тюркского мира
Волонтеры очистили набережную Каспия в Мангистау
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Бокс: Жазира Оракбаева стала победительницей этапа Кубка мира
Степной пожар в области Абай ликвидирован
Праздник, объединивший народы и страны
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет

Читайте также

В Павлодаре двухлетний ребенок выпал из окна 5 этажа
Землетрясение ощущалось на юге Казахстана
В Доминикане продлили траур по погибшим в ночном клубе
Пропавший накануне в области Абай подросток найден

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]