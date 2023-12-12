"Граждане, которые делятся доходами с народом, достойны самого глубокого уважения" – Токаев

Как отметил президент, честный гражданин думает не только о собственном благополучии

Фото: пресс-служба президента РК

Выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что представители бизнеса должны глубоко осознавать ответственность перед населением, передает Kazpravda.kz.

"Честный гражданин – "Адал азамат" – думает не только о собственном благополучии. Он также заботится о родном ауле и крае, в котором он работает. Именно такие предприниматели должны получать поддержку и признание общества. Действительно, это самая благородная миссия – служение родной стране", - сказал президент.

Он отметил, что в этом году участники конкурса "Парыз" приняли активное участие в различных социальных проектах.