Группа подростков год насиловала первоклассника в Кызылорде

Полиция Кызылорды возбудила уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kyzylorda-news.kz.

Правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова рассказала о сексуальном насилии над учеником начальной школы в Кызылорде. По её словам, всё началось с того, что мать 8-летнего малолетнего потерпевшего застала его за развратными действиями с его младшим 6-летним братом. На вопросы матери мальчик признался, что подобным действиям его научили старшие мальчики. В публикации Смаиловой утверждается, что в течение года в заброшенном здании первоклассника насиловали подростки в возрасте от 12 до 14 лет.

В департаменте полиции Кызылорды сообщили, что по факту возбудили уголовное дело по статье 140, часть 2, УК РК – "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Подробности дела засекретили в следственных интересах.

Однако правозащитница считает, что в этом случае необходимо наказать самих подростков, а не только их родителей. По её мнению, они уже преступники, которые многократно совершили насилие и остались безнаказанными. Дина Смаилова требует привлечь к ответственности всех ответственных лиц, начиная с акима города, начальника департамента образования, директоров трёх школ, начальника следственного департамента города Кызылорды, начальника РОП и следователя.