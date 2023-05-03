Грузовик сбил насмерть 3-летнего ребенка в Талдыкоргане
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Ребенок погиб под колесами грузовика в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.
3 мая в микрорайоне Коктал под колеса грузовой автомашины «ГАЗ-53» попал 3-летний мальчик. Ребенок погиб на месте происшествия.
За рулем грузовика находился 43-летний мужчина.
В обстоятельствах дорожной аварии разбираются сотрудники городской полиции, которые инициировали по факту досудебное расследование. Автомашина помещена на спецстоянку.