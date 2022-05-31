Гумар Дюсембаев встретился с нефтяниками Атырауской области

Депутат Сената Гумар Дюсембаев посетил Атыраускую область. Сенатор встретился с руководством и коллективами Атырауского нефтеперерабатывающего завода, Атыраунефтемаш и Эмбамунайгаз.

В ходе встречи депутат рассказал о предстоящем референдуме и поправках в Конституцию, которые модернизируют политическую систему страны. Он отметил, что изменения в общественно-политической жизни оказывают непосредственное влияние на развитие экономики страны и повышение уровня жизни населения.

«Конституционные изменения, инициированные Главой государства, необходимы для стремительного развития страны. Будет изменен ряд статей Конституции и приняты десятки новых законов. Эти поправки улучшат положение наших граждан, рабочих и служащих», — сказал сенатор Гумар Дюсембаев.

Кроме того, Гумар Дюсембаев рассказал о законотворческой деятельности палаты, а также подчеркнул важность предстоящего референдума и выразил уверенность, что жители города примут участие в референдуме, чтобы проголосовать за будущее нашей страны.