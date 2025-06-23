Гвардейцы завоевали второе место на Спартакиаде МВД по «Қазақ күресі»

Спорт
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Турнир проводился согласно календарному плану спортивных мероприятий ОО ФСО «Динамо» на 2025 год

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В городе Петропавловск прошли соревнования по национальной борьбе «Қазақ күресі» в рамках XII Спартакиады Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

По итогам напряжённой и зрелищной борьбы в командном зачёте сборная команда Национальной гвардии МВД Республики Казахстан заняла почётное второе место, уступив лишь сборной МВД. Третье место завоевала команда ОО ФСО «Динамо».

Отличные результаты показали гвардейцы и в личном первенстве. Победителями и призёрами стали:

- в весовой категории до 66 кг первое место занял военнослужащий воинской части 6654 рядовой Нурсултан Нурсейтов;

- до 74 кг второе место занял ефрейтор Тілек Тоқтасынұлы из столичной бригады 5573;

- до 82 кг также серебряным призером стал рядовой Әли Әлімби из воинской части 5513;

- в весовой категории до 90 кг бронзу завоевал военнослужащий в/ч 6655 ефрейтор Азат Куанов Советұлы;

- до 100 кг первое место завоевал сержант Бекзат Алтынбаев из в/ч 5573;  также в категории свыше 100 кг первое место занял военнослужащий столичной бригады 5573 ефрейтор Жандос Сейтенов.

— Победа на таком уровне - это результат командной работы и постоянной поддержки командования. От всего сердца благодарю Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан генерал-майора Ансагана Балтабекова за внимание к физической подготовке военнослужащих, за создание условий для тренировок и нашего участия в соревнованиях. Эта медаль — не только моя, она принадлежит всей нашей команде "Burkit Team", каждому, кто поддерживал и тренировал нас. Мы и дальше будем достойно представлять Национальную гвардию МВД РК на спортивной арене, — поделился сержант Бекзат Алтынбаев.

Достойное выступление команды "Burkit Team" Национальной гвардии МВД РК стало результатом целенаправленной работы по развитию физической подготовки, поддержке боевого духа и популяризации национальных видов спорта среди военнослужащих, отметили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.

 

#МВД #гвардейцы #қазақ күресі #Спартакиада

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