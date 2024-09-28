Хакатон как ярмарка вакансий

В мероприятии, организованном по инициативе Архива Президента РК, Satbayev University и Яндекс-Казахстан, приняли участие студенты ведущих вузов страны и старшеклассники. В течение двух дней 165 участников, из которых были сформированы 43 команды, активно обсуждали вместе с опытными экспертами проблемные вопросы цифровизации, предлагали смелые и нестандартные пути их решения.

Так, студенческие команды, сосредоточившись большей частью на цифровизации процессов распознавания текстов архивных документов, предложили внедрять искусственный интеллект в процессы поиска архивной информации. Школьники проявили интерес к воп­росам подготовки архивных выставок. Ряд команд обратились к теме имиджевого продвижения архивов. В итоге их проектами – от логотипов до брендбуков – заинтересовались архивные специалисты.

Еще одним важным аспектом мероприятия стала сплачиваю­щая и сближающая людей командная работа. Знакомство через решение сложных задач, мозговые штурмы, споры и дис­куссии – все эти бизнес-процессы, воплощенные на архивном хакатоне, способствовали поиску новых решений и разработке уникальных проектов команд.

Отметим, что в Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости проведения системных преоб­разований в казахстанском обществе. Реализация всех девяти отмеченных им приоритетных направлений возможна только с использованием современных IT-технологий, предполагающих цифровую трансформацию всех сфер жизни – экономики, транс­порта, производства, образования, культуры и т. д.

– Первый архивный хакатон как раз и направлен на развитие цифровых решений в архивном деле. Такие инициативы делают Послание более понятным, а его эффективная реализация становится возможной благодаря участию как профессионалов, так и будущих специалистов IT-отрасли, – сказала директор Архива Президента РК Алия Мустафина.

Она также отметила, что сегодня перед архивными работниками стоит задача сделать свою деятельность инновационной, отвечающей современным требованиям общества и государства. Хакатон, по ее словам, стал отличной возможностью для специалистов и будущих IT-профессионалов объединить усилия для решения актуальных проблем в цифровизации архивов. Инновационные форма­ты, подобные этому хакатону, должны помочь в модернизации традиционных архивных процессов.

Алия Мустафина также подчеркнула, что хакатон стал одним из молодежных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате – 30-летию Архива Президента РК. Подобные проекты, считает она, дают возможность развитию дуального образования и выстраиванию образовательных процессов с учетом специфики конкретных работодателей.

Все участники хакатона были награждены специальными дип­ломами. Победители получили денежные призы от Яндекс-Казахстан. Общий призовой фонд составил 3 млн тенге. Кроме того, таразские школьники из команды Time Keepers стали обладателями образовательных грантов от Satbayev University.