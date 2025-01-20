Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане

Один из них скончался
Подозреваемый в убийстве и нападении на своих родственников 21-летний житель столицы задержан и водворен в ИВС, передает корреспондент Kazpravda.kz
По данным полиции, по факту убийства возбуждено уголовное дело.
«По предварительным данным, причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в его адрес. Обстоятельства происшествия выясняются. Подозреваемый, 21-летний житель столицы, задержан и водворен в ИВС», – говорится в сообщении ДП.
Ранее в местном паблике рассказали, что 17 января в 4 часа утра, 21-летний житель столицы играл онлайн игры своём телефоне, и у него забрали телефон.
«После этого он не смог справиться с эмоциями и в состоянии злости перерезал горло своим родственникам. Трагедия произошла, когда все спали, и он совершил нападение на своих близких. В результате инцидента один из братьев, родившийся в 1997 году, скончался на месте, а трое других членов семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии», – отметили в посте.