Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Один из них скончался 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Подозреваемый в убийстве и нападении на своих родственников 21-летний житель столицы задержан и водворен в ИВС, передает корреспондент Kazpravda.kz 

По данным полиции, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в его адрес. Обстоятельства происшествия выясняются. Подозреваемый, 21-летний житель столицы, задержан и водворен в ИВС», – говорится в сообщении ДП.

Ранее в местном паблике рассказали, что 17 января в 4 часа утра, 21-летний житель столицы играл онлайн игры своём телефоне, и у него забрали телефон.

«После этого он не смог справиться с эмоциями и в состоянии злости перерезал горло своим родственникам. Трагедия произошла, когда все спали, и он совершил нападение на своих близких. В результате инцидента один из братьев, родившийся в 1997 году, скончался на месте, а трое других членов семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии», – отметили в посте.

#нападение #убийство #родственники #игроман

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