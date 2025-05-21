– Современные технологии открывают новые возможности в области психологии и ментального здоровья, позволяя не только вовремя обнаруживать первые признаки эмоционального неблагополучия, но и предотвращать возможное развитие заболеваний. Наша цель – создать эффективную систему раннего предупреждения, обеспечивающую каждому военнослужащему возможность получить своевременную помощь и поддерж­ку, – отметил заместитель главнокомандующего Национальной гвардии по воспитательной и социально-правовой работе Кайрат Умбетов.

Разработчик интеллектуальной системы Ергали Мабиев во время презентации своего детища рассказал, что программа обеспечивает более точную и эффективную оценку психологического состояния человека по сравнению с традиционными методами тестирования за счет сокращения избыточных вопросов и фокусировки на релевантных аспектах.

Более того, гибридная архитектура позволяет валидировать результаты анализа, формировать релевантные рекомендации и динамически изменять набор и сложность вопросов в зависимости от предыдущих ответов испытуемого.

По информации пресс-службы Нацгвардии МВД РК, апробация системы планируется на новобранцах, проходящих службу в воинских частях столичного гарнизона. Важно добавить, что для обеспечения безопасности данных система будет использоваться локально на серверах воинских частей.