"Искусственный интеллект и компьютерное зрение уже находятся на пути к широкому применению в медицине. В 2024 году компания NtechLab получила регистрационное удостоверение на продукт для диагностики инсультов по КТ-снимкам. И мы во взаимодействии с врачами продолжаем разрабатывать решения для диагностики других заболеваний мозга", - сказал генеральный директор Ntechlab Алексей Паламарчук.

Он уточнил, что сейчас нейросеть уже используется врачами в Москве и регионах при работе со снимками КТ. Также на стадии разработки решение на основе ИИ для выявления на ранней стадии таких заболеваний головного мозга, как деменция и болезнь Альцгеймера. Продукт будет поддерживать врачей при постановке диагнозов и принятии медицинских решений.

Ntechlab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков..