Проект разработан в коллаборации двух алматинских агентств и поддержан известным производителем корма для домашних животных. Сервис «Кис-Кись, найдись!» работает на основе искусственного интеллекта, воспользоваться его возможностями можно на всей территории Казахстана на бесплатной основе.

Программа работает по интерактивному принципу. Хозяин потерявшейся кошки отправляет в Telegram-бот с именем @GdeKotBot фото или видео животного и данные на него. Чат-бот генерирует сообщение о пропаже, и вскоре оно появляется на городских смартбордах, установленных в пешеходных зонах, в районе пропажи четвероногого и в популярных приложениях. К инициативе подключилась крупнейшая в стране торговая сеть, информация о «потеряшках» теперь транслируется на цифровых экранах в супермаркетах. Информация дублируется на сервисе 2ГИС и передается волонтерам. Также любой может отправить в чат-бот фото ухоженной, но безхозной кошки, которую он встретит на улице: ИИ сравнит его с базой потерянных питомцев и в случае совпадения сообщит хозяину о возможной находке.

Выбор для своей помощи именно котов и кошек авторы проекта объяснили тем, что шанс найти пропавших собак почти в два раза выше. В прошлом году в стране было отловлено 6 800 кошек, половина из них усыплены. За две недели работы сервис помог вернуть владельцам в Алматы 14 питомцев.