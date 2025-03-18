ИИ: вызов или благо? Искусственный интеллект 18 марта 2025 г. 6:00 16 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Перспективы и барьеры на пути развития искусственного интеллекта обсудили IT-эксперты. коллаж из архива «КП» Эксперты подчеркивают: навыки работы с искусственным интеллектом не должны ограничиваться только техническими областями. Эксперт в сфере IT Жанар Сабазова рассказала, что 80% работодателей уже сегодня нуждаются в специалистах, разбирающихся в ИИ-технологиях. Однако ключевой вызов – нехватка кадров и страх перед новыми технологиями. – Искусственный интеллект стремительно меняет деловую среду во всем мире, обещая значительный прирост эффективности и открывая новые рынки для бизнеса. Согласно исследованиям компании Gartner, уже к 2026 году около 80 процентов организаций будут активно использовать искусственный интеллект. Однако, как показывает казахстанская практика, путь к успешному внедрению технологий еще только начинается и сопровождается рядом вызовов, – сказала она. По ее информации, сегодня в Казахстане лишь около 40% компаний уже интегрировали ИИ в свои рабочие процессы. Большинство организаций ограничивается точечным внедрением, преимущественно в рамках отдельных пилотных проектов. Причина такой осторожности – нехватка квалифицированных кадров, недостаточная цифровая инфраструктура и ограничения в финансовых ресурсах. – Менеджеры казахстанских компаний признают, что ИИ помогает им экономить до 70% рабочего времени сотрудников и значительно ускоряет выполнение задач. Однако также указывают на серьезные проблемы, связанные с безопасностью данных, прозрачностью алгоритмов и необходимостью постоянной перепроверки результатов, полученных от ИИ, – отметила эксперт. При этом крупный бизнес в Казахстане демонстрирует наибольший прогресс в освоении искусственного интеллекта. Около половины крупных компаний уже активно применяют ИИ в аналитике и автоматизации. В то же время средние и малые предприятия испытывают сложности в привлечении достаточного количества ресурсов и чаще ограничиваются базовыми решениями или откладывают внедрение на будущее. Спикеры отметили, что важнейший фактор успешного внедрения ИИ – это стратегическое планирование и адаптация корпоративной культуры. Подчеркивается и необходимость инвестировать в обучение сотрудников новым компетенциям, и создание этических стандартов, которые повысят доверие к технологиям и предотвратят риски, связанные с обработкой персональных данных. Эксперты подчеркивают, что без четкой стратегии и инвестиций в инфраструктуру внедрение искусственного интеллекта может привести к финансовым потерям и снижению конкурентоспособности. В то же время грамотная интеграция ИИ открывает новые возможности для казахстанского бизнеса на международных рынках и позволяет существенно повысить производительность труда. – Казахстан имеет все шансы использовать потенциал ИИ для создания конкурентных преимуществ, однако это потребует комплексного подхода и согласованных усилий бизнеса и государства. Только так компании смогут преодолеть существующие барьеры и полностью реализовать возможности, предоставляемые новыми технологиями, – считает Жанар Сабазова. #ИИ #искусственный интеллект #ИИ-технологии #IT-эксперты