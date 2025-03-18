ИИ: вызов или благо?

Искусственный интеллект
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Перспективы и барьеры на пути развития искусственного интеллекта обсудили IT-эксперты.

коллаж из архива «КП»

Эксперты подчеркивают: навыки работы с искусственным интеллектом не должны ограничиваться только техническими областями. Эксперт в сфере IT Жанар Сабазова рассказала, что 80% работодателей уже сегодня нуждаются в специалистах, разбирающихся в ИИ-технологиях. Однако ключевой вызов – нехватка кадров и страх перед новыми технологиями.

– Искусственный интеллект стремительно меняет деловую среду во всем мире, обещая значительный прирост эффективности и открывая новые рынки для бизнеса. Согласно исследова­ниям компании Gartner, уже к 2026 году около 80 процентов организаций будут активно использовать искусственный интеллект. Однако, как показывает казахстанская практика, путь к успешному внедрению технологий еще только начинается и сопровождается рядом вызовов, – сказала она.

По ее информации, сегодня в Казахстане лишь около 40% компаний уже интегрировали ИИ в свои рабочие процессы. Большинство организаций ограничивается точечным внедрением, преимущественно в рамках отдельных пилотных проектов. Причина такой осторожности – нехватка квалифицированных кадров, недостаточная цифровая инфраструктура и ограничения в финансовых ресурсах.

– Менеджеры казахстанских компаний признают, что ИИ помогает им экономить до 70% рабочего времени сотрудников и значительно ускоряет выполнение задач. Однако также указывают на серьезные проблемы, связанные с безопасностью данных, прозрачностью алгоритмов и необходимостью постоянной перепроверки результатов, полученных от ИИ, – отметила эксперт.

При этом крупный бизнес в Казахстане демонстрирует наибольший прогресс в освоении искусственного интеллекта. Около половины крупных компаний уже активно применяют ИИ в аналитике и автоматизации. В то же время средние и малые предприятия испытывают сложности в привлечении дос­таточного количества ресурсов и чаще ограничиваются базовыми решениями или откладывают внедрение на будущее.

Спикеры отметили, что важнейший фактор успешного внедрения ИИ – это стратегическое планирование и адаптация корпоративной культуры. Подчеркивается и необходимость инвестировать в обучение сотрудников новым компетенциям, и создание этических стандартов, которые повысят доверие к технологиям и предотвратят риски, связанные с обработкой персональных данных.

Эксперты подчеркивают, что без четкой стратегии и инвестиций в инфраструктуру внедрение искусственного интеллекта может привести к финансовым потерям и снижению конкурентоспособности. В то же время грамотная интеграция ИИ открывает новые возможности для казахстанского бизнеса на международных рынках и позволяет существенно повысить производительность труда.

– Казахстан имеет все шансы использовать потенциал ИИ для создания конкурентных преимуществ, однако это потребует комплексного подхода и согласованных усилий бизнеса и государства. Только так компании смогут преодолеть существующие барьеры и полностью реализовать возможности, предоставляемые новыми технологиями, – считает Жанар Сабазова.

#ИИ #искусственный интеллект #ИИ-технологии #IT-эксперты

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