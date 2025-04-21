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Как отмечается в публикации Washington Post, статус Маска как особого правительственного сотрудника истекает в мае этого года, и пока точно неизвестно, будет ли этот срок продлен, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск хочет уйти, поскольку он устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых сил», - говорится в сообщении газеты.

При этом Маск не переживает за дальнейшую работу возглавляемого им сейчас DOGE, поскольку члены его команды уже «закрепились во многих федеральных агентствах», пишет газета. Как заявил Washington Post неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома, DOGE добился исторических результатов, которые «говорят сами за себя».

Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил «шокирующие» расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.