Император Японии не будет выполнять свои официальные обязанности из-за болезни
Ксения Воронина
Император Японии Акихито простудился и на протяжении некоторого времени не будет выполнять свои официальные обязанности. Об этом сообщило в субботу управление императорского двора, которое контролирует всю информацию об монархе и его супруге и, как правило, мало что сообщает об их личной жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на TACC.
По данным управления императорского двора, несмотря на то, что симптомы простуды у Акихито легкие, было принято решение отменить его участие в запланированных на субботу религиозных мероприятиях по случаю Дня весеннего равноденствия. Супруга императора, императрица Митико, а также их семья, будут присутствовать на мероприятиях.
Дальнейшая официальная программа обязанностей императора Акихито пока не определена. В феврале 2012 года 81-летний японский монарх перенес сложную операцию на сердце – аортокоронарное шунтирование. Сразу после этого врачи дважды проводили ему операцию по откачке жидкости из легких. В последнее время серьезных проблем со здоровьем у императора Акихито не наблюдалось.