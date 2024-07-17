Имущество и акции на 5,9 млрд тенге возвратили государству в Шымкенте

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Прокуратура Шымкента в сфере демонополизации экономических ресурсов государству вернула в этом году имущество и акции на 5,9 млрд тенге. К примеру, судом был удовлетворен иск о возврате государству незаконно приобретенного гражданином Ибрагимом Б. земельного участка с имеющимися сооружениями.

«Указанное недвижимое имущество с оценочной стоимостью 357,7 млн тенге передано в управление государственного имущества и приватизации Шымкента», – сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре также добавили, что в рамках поручения главы государства продолжается работа по возврату государству незаконно выведенных активов.