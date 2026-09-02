Возврат активов: Три аэропорта построили в Казахстане

В транспортной сфере реализуются 6 крупных проектов на сумму свыше 40 миллиардов теңге. Три из них уже завершены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

Фото: Минтранспорта

Один из таких проектов – реконструкция аэропорта Павлодара. Долгое время состояние аэропорта ограничивало авиасообщение региона. За счет средств Специального государственного фонда завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Теперь пропускная способность аэропорта увеличена с 200 до 300 пассажиров в час.

Положительные изменения произошли и в Аркалыке. Более 30 лет жители города и близлежащих районов не имели полноценного авиасообщения. 22 августа текущего года за счет возвращенных активов завершены строительство нового терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Кроме того, 1 июня текущего года введен в эксплуатацию аэропорт Балхаш, которым ежегодно пользуются тысячи жителей и туристов.

Обновление аэропортов – это не только новые здания и взлетные полосы. Это, прежде всего, безопасность полетов, удобное авиасообщение и новые возможности для развития регионов. Таким образом, возвращенные активы получают конкретное применение и работают на благо граждан.

Главная транспортная прокуратура продолжает следить за законностью реализации проектов транспортной отрасли и целевым использованием государственных средств. По поручению Главы государства органами прокуратуры в государственную собственность уже возвращено более 1 триллиона теңге.

Эти средства направляются на строительство школ, больниц, спортивных и других социально значимых объектов.