Индиан-Уэллс: Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира

Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 Индиан-Уэллс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Казахстанка в четвертом круге проиграла Иге Швентек из Польши со счетом 1:6, 2:6. Несмотря на это поражение, выступление на данном турнире Юлия может записать себе в актив.

По ходу соревнования вторая ракетка Казахстана обыграла таких сильных соперниц, как Мэдисон Киз (20 WTA), Екатерину Александрову (16 WTA) и Тамару Корпач (76 WTA). В live рейтинге WTA Путинцева на данный момент занимает 68-е место.