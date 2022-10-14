Информацию о возврате лицензии Атыраускому инженерно-гуманитарному институту прокомментировали в МНВО

В Казнете распространяется информация о том, что Атыраускому инженерно-гуманитарному институту вернули лицензию по решению суда. Якобы разрешительный документ был отозван незаконно. Информацию опровергли в Министерстве науки и высшего образования РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«Министерство науки и высшего образования сообщает, что опубликованная информация о возврате лицензии Атыраускому инженерно-гуманитарному институту не соответствует действительности. Институт лишен генеральной лицензии по двум статьям КоАП РК», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что на сегодняшний день большинство студентов Атырауского инженерно-гуманитарного института продолжает обучение в других вузах западного региона, в том числе в Атырауском университете им. Х. Досмухамедова и Атырауском университете нефти и газа им. С. Утебаева.