Иностранец разбился насмерть на стройке в Талдыкоргане

Полиция расследуют гибель иностранца-рабочего на строительном объекте в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

6 ноября на одном из строительных объектов погиб рабочий. Выяснилось, что 24-летний парень разбился насмерть, упав по своей неосторожности с 4-го этажа строящегося здания.

Погибший оказался иностранцем, приехавшим из соседней страны в качестве трудового мигранта.

Полиция инициировала досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ».