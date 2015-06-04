Иностранные инвесторы пока не раскрыли огромный потенциал агробизнеса РК – Назарбаев

Нурсултан Назарбаев открыл XXVIII Совет иностранных инвесторов в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Многие из вас давно работают в Казахстане, хорошо знают нашу страну, мы со своей стороны ценим ваш настрой на конструктивное взаимное сотрудничество и активное участие. Благодаря инвестициям мы приобретаем новые знания, технологии, опыт, ресурсы, без которых невозможно обеспечить качественный и успешный экономический рост. С другой стороны, вы, как инвесторы, получаете удовольствие от вашей работы здесь, мы стараемся всячески это обеспечить", – отметил Нурсултан Назарбаев в своем выступлении.



По словам Главы государства, благодаря участию иностранных инвесторов в работе совета, выработке предложений и рекомендаций, Казахстан смог обеспечить значительное улучшение инвестиционного климата, улучшил законодательство в этой сфере.



Вместе с тем, подчеркнул Президент, несмотря на сложные внешнеэкономические условия и геополитические вызовы, которые сейчас происходят, Казахстан продолжает демонстрировать рост экономики и привлекательности инвесторам.



"В этом году тематикой пленарного заседания стало развитие агробизнеса в нашей стране. Выбор такой темы не случаен: Казахстан – 9-я страна в мире по территории и имеет уникальные сельскохозяйственные ресурсы. В географическом плане Казахстан удобно расположен для обслуживания традиционных региональных рынков, а также новых рынков Китая и Индии, на Ближнем Востоке. С учетом масштаба имеющихся сельскохозяйственных ресурсов привлекательность страны для отечественных и зарубежных инвесторов имеет огромный, но еще не раскрытый потенциал", – отметил Нурсултан Назарбаев.



Глава государства добавил, что со своей стороны Казахстан увеличивает экспорт продовольственного зерна в различные страны и строит новые транспортные магистрали для выхода на новые рынки и на океаны.

