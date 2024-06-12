Иностранных журналистов приглашают принять участие в конкурсе о Казахстане

По итогам конкурса будут определены пять победителей из пяти континентов и четыре лауреата в номинациях по темам туризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство иностранных дел РК в партнерстве с Клубом главных редакторов Казахстана объявило о начале приема заявок на девятый конкурс «Казахстан глазами зарубежных СМИ» для иностранных журналистов, пишущих и снимающих различные материалы о республике, сообщает Kazpravda.kz

«С 2014 года конкурс отбирает текстовые и видеоматериалы иностранных авторов, которые наиболее креативно, достоверно и объективно освещают различные аспекты казахстанской действительности. В наше время социальные сети играют всё более значимую роль в предоставлении качественного контента, и мы с радостью призываем блогеров и активных пользователей социальных платформ поделиться своими уникальными взглядами на Казахстан», - говорится в информации министерства.

К участию в конкурсе принимаются заявки с информационными аналитическими, культурно-развлекательными, документальными материалами о Казахстане, которые были размещены в зарубежных СМИ или в социальных сетях в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

Победители будут поощрены поездкой в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и области Мангистау, где их будет ждать насыщенная культурная программа.

В этом году партнерами конкурса выступили нацкомпания Kazakh Tourism, секретариат СВМДА, Казахстанское агентство международного развития KazAID, Ассоциация национальных видов спорта и национальный телеканал Jibek Joly.

Помимо основных тематик, в этом году будут представлены новые номинации от «KazAID» и Ассоциации национальных видов спорта, в рамках которых будут определены два победителя.

По итогам конкурса будут определены пять победителей из пяти географических направлений:

– Северной и Южной Америки;

– Европы;

– СНГ;

– Ближнего Востока и Африки;

– Азиатско-Тихоокеанского региона

и четыре лауреата в номинациях по темам туризма, СВМДА, «KazAID» и национальных видов спорта.

По традиции специально для лауреатов конкурса будут организованы встречи с представителями государственного сектора, экспертами и журналистами, деятелями науки и культуры Казахстана.

Победителей конкурса определит жюри, в состав которого входят руководители и сотрудники министерства, Клуба главных редакторов Казахстана, Kazakh Tourism, СВМДА, KazAID, Ассоциации национальных видов спорта, а также телеканала Jibek Joly.

Все работы необходимо выслать не позднее 1 августа на электронную почту [email protected].

Результаты конкурса планируется объявить до 5 августа.

Для получения дополнительной информации просьба обращаться по адресу [email protected] или по телефону +77172720987