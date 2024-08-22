Институт первичных дилеров внедрят в Казахстане

Он будет выполнять ключевые функции, направленные на обеспечение стабильности и эффективности рынка государственных ценных бумаг

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минфин сообщил о начале процедур по внедрению института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг с 1 сентября, передает Kazpravda.kz

Данные процедуры будут включать определение списка первичных дилеров, а также формат функционирования системы и разработку необходимых документов.

Институт первичных дилеров выполняет ключевые функции, направленные на обеспечение стабильности и эффективности рынка государственных ценных бумаг.

Задачи первичных дилеров охватывают широкий спектр деятельности от активного участия в первичных аукционах по продаже государственных ценных бумаг до поддержания ликвидности вторичного рынка.

«Одной из наиболее важных целей является создание устойчивой основы для финансирования республиканского бюджета путем обеспечения возможности инвесторам свободно приобретать и продавать государственные ценные бумаги, а также повышение транспарентности и ликвидности вторичного рынка. Вместе с тем, внедрение института первичных дилеров значительно ускорит развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг, создавая более динамичную и ликвидную торговую среду», – говорится в сообщении ведомства.

Эти меры позволят укрепить доверие инвесторов и приведут к устойчивому росту и развитию внутреннего рынка государственных ценных бумаг, добавили в Минфине.