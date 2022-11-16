Инструмент совершенствования законодательства

В начале месяца Президент Казахстана подписал блок законов об укреплении правозащитных институтов в стране. Среди них и Конституционный закон о воссоздаваемом на новых основах Конституционном суде РК.

В 1992 году Конституционный суд в Казахстане уже учреж­дался знаменитым Верховным советом ХII созыва, который в 1990 году принял Декларацию независимос­ти. Тогда Конс­титуционный суд признавал неконс­титуционными положения некоторых законов, постановлений Верховного совета, указов Президента, постановлений Кабинета министров, ЦИК и других актов, принял ряд значимых решений, которые ускорили правовую реформу, подняли авторитет и доверие судебной власти в целом.

В 1995 году была принята новая Конституция, обеспечившая переход к суперпрезидентской республике, что после распада СССР и нарушения хозяйственных связей было полезно для преодоления кризиса, ускорения реформ. Тогда же, в 1995-м, было решено заменить Конституционный суд органом конституционного контроля с ограниченными кругом субъек­тов обращения и компетенцией – Конституционным советом. Этот орган осуществлял конституционный контроль в определенных ему пределах. Воссоздание Конституционного суда – значительный шаг вперед в развитии правозащитных институтов.

В 1803 году Верховный суд США в ходе блестяще разрешенного дела Мэрбэри против Мэдисона создал прецедент, распространивший компетенцию Верховного суда на конституционный контроль законодательства. Первый отдельный, созданный специально для конс­титуционного контроля, конс­титуционный суд появился более чем через сто лет после американского прецедента в 1920 году в Австрии. Одним из его судей и главным идеологом был выдаю­щийся теоретик права и конституционного контроля Ганс Кельзен, труды которого по философии и общей теории права изучаются и сегодня как приз­нанные вершины юридической мысли. Во многих странах мира в настоящее время органы конституционного контроля существуют в форме конституционного суда как автономного правового института, обладающего потенциалом максимальной защиты конституционных прав и свобод граждан, юридических лиц, общества и государства.

Компетенция органов конституционного контроля может варьи­роваться в зависимости от сложившихся исторических традиций в стране, но, как правило, они имеют право проверять на соответствие национальной конституции нормы всех законов и подзаконных актов, проектов законов, международные договоры, соблюдение требований конституции и законов при выборах президента и парламента, давать заключение в случае возбуждения дела об импичменте главы государства. Обычно в конституционные суды могут подавать свои обращения (иски) и граждане.

В Конституционный суд Казахстана, который начнет функционировать с 1 января 2023 года в составе 11 судей, получат право обращаться Генеральный прокурор, уполномоченный по правам человека и граждане. При этом они смогут ставить вопросы о проверке конс­титуционности норм законов Парламента, указов Президента, постановлений Правительства, приказов министров и других действующих нормативных правовых актов. В Конституционном законе определены требования к содержанию и форме обращения в Консти­туционный суд, процедура его работы, сроки рассмотрения дел (например, по обращениям граждан – до трех месяцев).

Конституционный суд – высший судебный орган по защите Конституции Республики Казахстан, обеспечивающий ее верховенство. Он не может вмешиваться в рассмотрение конкретных дел системой судебных органов, возглавляемых Верховным судом Казахстана. Но вправе рассматривать обращения определенных в Конс­титуции субъектов о проверке соответствия нормативных пос­тановлений Верховного суда Основному закону.

Особенность Конституционного суда в том, что это орган правового макрорегулирования. Он не рассматривает дела как индивидуальные, распространяющиеся на отдельных лиц, конкретные случаи (за исключением возможных случаев обращения Главы государства по проверке конституционности правоприменительных актов или при проверке некоторых конституционных процедур). Типичным предметом рассмот­рения Конституционного суда являются нормативные акты, их нормы, распространяющие­ся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на неопределенное количество случаев применения, – фактически на сотни, тысячи, миллионы подобных случаев.

Отчасти и поэтому для того, чтобы Конституционный суд принял дело к рассмотрению по обращению гражданина (гражданки), такое обращение должно соответствовать всем требованиям, предусмотренным законом, быть достаточно обоснованным, проистекать из ситуации, в которой ущемлены права и свободы данного гражданина, и, как правило, должно быть рассмотрено в суде, и суд должен применить при разрешении дела данного гражданина обжалуемую норму (в пунктах 3 и 4 ст. 45 Конституционного закона есть два исключения из правила обязательного рассмотрения дела в суде). Однако каждое решение органа конституционного контроля по признанию конституционности или неконституционности норм законодательства, даже если поводом его служит обращение отдельного гражданина, может как позитивно, так и негативно затронуть интересы, права и свободы многих людей. С этим связаны высокая ответственность Конституционного суда и его судей, необходимость всестороннего и глубокого анализа изучаемого дела, обеспечения конституционного приоритета жизни, прав и свобод человека и гражданина, справедливости, с учетом интересов общества и государства.

Органы конституционного контроля нередко называют негативными законодателями. Они как правовой дизайнер следят за дизайном всей системы законодательства, используя в качестве критерия нормы и дух конституции. Как заботливый садовод ухаживают за красотой и здоровьем сада законодательства, срезая засохшие и мешающие нормальному движению, росту, царапающие людей ветки. Но не по собственной инициативе, а рассматривая обращения государственных органов, уполномоченного по правам человека, граждан.

Конституционный суд может выступать и позитивным фактором развития права. Он стимулирует обновление законодательства, создает прецеденты, которые соблюдают не только он сам, но и другие государственные органы при правотворчестве и правоприменении, дает толкование норм Конституции, которое уточняет, раскрывает их смысл. При этом толкование Конституционного суда положений Конституции при реализации права рассмат­ривается в единстве с самой конституционной нормой. Важными для правотворчества являются и правовые позиции Конституционного суда, концентрированно выражающие итоги или завершенные фрагмен­ты анализа законодательства, конституционных норм, международных договоров. В этом смысле Конституционный суд выступает не только как негативный, но и специфический позитивный законодатель, оказывающий влияние на формирование права.

Учитывая сложность и важность для граждан, общества и государства работы Конституционного суда, для его судей в законе закреплена повышенная независимость при выполнении обязанностей судьи. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Конституционного закона судьи КС «независимы и подчиняются только Конституции Респуб­лики Казахстан и настоящему Конституционному закону. Какое-либо вмешательство в их деятельность, а также оказание давления или иного воздействия на них в какой бы то ни было форме не допускаются и влекут ответственность по закону». В пункте 2 статьи 10 записано, что «Судьи Конституционного Суда по вопросам конституционного производства не подотчетны. Никто не вправе требовать от них отчета по вопросам осуществления ими своих полномочий». В пункте 1 статьи 11 закрепляется неприкосновенность судей КС РК.

В целом принятие Конституционного закона «О Конституционном Суде Республики Казахстан» от 5 ноября 2022 года создало правовую основу для начала работы нового сильного государственного органа, который должен содействовать реализации правовой политики Главы государства по продвижению страны к Справедливому Казахстану и совершенствованию законодательства.