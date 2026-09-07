Писатель Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс»

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении писателя Валерия Михайлова орденом «Барыс» І степени за особый вклад в развитие отечественной литературы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Книги казахстанского поэта, писателя, публициста Валерия Михайлова не оставляют людей равнодушными, его творчество хорошо знают в Казахстане и за рубежом.

Более 20 книг стихов и прозы, опубликованных Валерием Михайловым, – это весомый вклад в отечественную литературу. Его документально-публицистическая повесть «Хроника великого джута», включенная в школьные хрестоматии, выдержала 9 изданий! Эта книга, переведенная на казахский, немецкий, английский языки, пользуется большим читательским спросом за рубежом.