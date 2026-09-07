Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны продолжается системная работа по модернизации транспортной сети, созданию новых ученических мест и расширению доступности дошкольного образования

Фото: пресс-служба правительства РК

За прошедшую неделю в эксплуатацию ввели ряд транспортных и образовательных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Ж/д инфраструктура

В области Абай по программе модернизации железнодорожной инфраструктуры введены в эксплуатацию четыре обновленных железнодорожных вокзала: на станциях Шар, Ушбиик, Жарма и Жаланашколь. Объекты прошли глубокую реконструкцию со сносом ветхих строений либо надстройкой этажей, что позволило увеличить площади комплексов, обустроить новые перроны и платформы, а также переоснастить залы ожидания с созданием безбарьерной среды для маломобильных граждан.

В Актюбинской области после реконструкции открылся железнодорожный вокзал Жем, построенный в 1905 году. Общая площадь комплекса увеличена с 387,5 до 421,2 м2, заменены кровля и фасад, переоборудованы внутренние помещения и обновлены инженерные сети. На объекте реконструирован перрон, благоустроена прилегающая территория, а залы ожидания оснащены новой мебелью и современным оборудованием.

Образование

В Актюбинской области к началу учебного года открыли семь новых школ: три – в Актобе, две – в Темирском районе, по одной – в Мугалжарском и Мартукском районах. Здания оснащены предметными кабинетами, спортзалами, цифровым оборудованием и системами безопасности. Всего в 449 школах региона учебный год начали свыше 194 тыс. детей, включая более 20 тыс. первоклассников.

В Алматинской области открыли пять новых школ на 4,2 тыс. мест по нацпроекту «Келешек мектептері», еще 10 объектов сдали после капитального ремонта. Учебные заведения оборудовали STEM-лабораториями, кабинетами робототехники, спортзалами и системами безопасности с безбарьерной средой.

В Туркестанской области ввели в эксплуатацию девять новых школ и пристроек. Кроме того, в регионе ведется реновация и модернизация 115 школ, требующих капремонта, а в первый класс пошли свыше 50 тыс. детей.

В селе Манадыр области Ұлытау открыли новую школу на 80 мест, построенную за счет средств возвращенных активов. В здании оборудовали 18 классов, кабинет робототехники, спортивный зал, а также уличные футбольные и баскетбольные площадки.

В Алматы открылись два новых детских сада на 120 и 160 мест. Каждая группа оснащена интерактивными досками и мобильными цифровыми устройствами. В зданиях оборудовали спортивные и музыкальные залы, кабинеты казахского языка, психолога и пространства для творчества.