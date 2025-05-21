Мероприятие, проведенное в рамках Форума работников культуры, объединило ведущих IT-специалистов, руководителей и сотрудников библиотек из Казахстана и зарубежных стран. С докладами перед участниками семинара выступили заместитель директора Национальной академической библиотеки РК Нуржан Жолдыбалинов, заведующий Центральной научной библиотекой Федерального исследовательского центра «Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук» Иван Трофимов, директор Северо-Казахстанской областной биб­лиотеки им. С. Муканова Бейбиткуль Абильмажинова, заместитель директора Центральной библиотечной системы Усть-Каменогорска Айгуль Ахметжанова.

Семинар открылся выступлением Ивана Трофимова, который рассказал об основных классах инструментов искусственного интеллекта, развитии нейросетей и новой роли библиотек в условиях цифровизации.

– Сегодня повсеместное развитие и распространение ИИ-технологий стало реальностью, и библиотекам, если они не желают остаться на задворках прогресса, нужно приспосабливаться к ней. С прошлого года мы наблюдаем интенсивное развитие мультимодальных нейросетей, которые интегрируют в себе текст, видео и изображения одновременно. Они обучаются на так называемых датасетах и затем могут быть использованы для генерации контента по запросу пользователя. К примеру, в нашей библиотеке регулярно проводятся выставки, приуроченные к юбилеям ученых. Думаю, многие из вас сталкивались с проблемой, когда фотографии известных личностей, которые можно использовать как иллюстрационный материал, находятся в неудовлетворительном состоянии. Их обработка в фоторедакторе может занять несколько часов. А современные нейросети позволяют исправить все недочеты, не изменяя при этом порт­ретного сходства, всего за несколько секунд, – подчеркнул он.

Вместе с тем, по мнению Ивана Трофимова, серьезные опасения вызывает проблема галлюцинаций нейросети, то есть вымышленных ответов, которые противоречат действительности, но при этом уверенно отстаиваются искусственным интеллектом как единственно верные.

Современные нейросети способны учиться друг у друга, и заимствование данных, предоставленных галлюцинирующим искусственным интеллектом, ведет, по словам спикера, к «нарастанию огромного кома информационного мусора». Открытой остается также проблема вымышленных цитат и ложных источников, которая наиболее ярко проявляется при составлении библиографии.

По запросу пользователя нейросеть может предоставить список источников, на которых основывается предоставленная ею информация, однако велика вероятность того, что некоторые из них окажутся несуществующими. Эти обстоятельства, отметил Иван Трофимов, необходимо учитывать при взаимодействии библиотек с их читателями. Молодое поколение должно знать не только о преимуществах искусственного интеллекта, но и о его опасностях, а значит, при работе с нейросетями всегда следует руководствоваться известной пословицей «Доверяй, но проверяй».

Выступление Бейбиткуль Абильмажиновой было посвящено анализу практических результатов применения ИИ-технологий в Северо-Казахстанской областной библиотеке им. С. Муканова. В своем докладе она отдельно остановилась на создании нейросети «Айжан», разработанной специально для библио­теки на основе чат-бота ChatGPT.

– Мы долго думали над названием и в конце концов решили назвать нашу нейросеть «Айжан». Это название показалось нам как нельзя более символическим. Дело в том, что «Айжан» – это игра слов: английского AI, что означает «искусственный интеллект», и казахского «жан», то есть «душа». Получившее­ся название нейросети олицетворяет наше стремление к прогрессу и одновременно духовное самосовершенствование. «Айжан» осуществляет навигацию по библиотечным ресурсам, помогает читателям ориентироваться в библиотечном пространстве и структуре электронного каталога. Конечно, ее главнейшая функция – это автоматический поиск книг и информации по электронному каталогу, а также обеспечение возможности скачивать все необходимые файлы. Кроме того, «Айжан» может быстро анализировать большие объемы данных и выдавать справочные сведения, – отметила Бейбиткуль Абильмажинова.

Своеобразным смотром сил стал для сотрудников библиотеки прошедший в апреле 125-летний юбилей Сабита Муканова. С помощью нейросети им удалось «оживить» одну из фотографий классика казахской литературы и сгенерировать голос, максимально приближенный по звучанию к голосу писателя. По словам Бейбиткуль Абильмажиновой, когда внучка Сабита Муканова, посетившая юбилейные торжества, услышала его, она не смогла сдержать слез и сказала: «Именно так и говорил мой дед».

Подводя итоги семинара, эксперты сошлись во мнении, что искусственный интеллект – это не замена библиотекаря, а его первый и надежный помощник. Точно так же, как электронная книга не смогла вытеснить печатную и сегодня сосуществует с ней, нейросетям при всех их несомненных достоинствах в ближайшем будущем не дано стать полновластными хозяевами библиотечного пространства. Ведь храмы науки и знаний, говорят специалисты, способны привлечь читателей только тогда, когда в их стенах звучат не только роботизированные, но и человеческие голоса.