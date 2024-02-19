Иранская газета "подрезала" девушку Роналду

Иранская газета «Хамшахри» отфотошопила Джорджину Родригес, которая является девушкой нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, «обрезав» ей ягодицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на championat.com

Фото: @cristiano

«Джорджина Родригес очень зла. Она очень много работает над своим телом и очень гордится своими изгибами. Это показывает, что взгляд на женщин в некоторых частях мира изменился. Это просто задница», — приводит сообщение источника The Sun.

Роналду в социальной сети опубликовал фотографию с его девушкой и детьми, которые празднуют 39-летие португальца. Эту фотографию у себя выставила иранская газета, однако в редакции решили, что ягодицы Джорджины это неуместно и поэтому их отфотошопили.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года. Ранее Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» «Реала» и «Спортинга».