Принц Гарри с семьей вернется в Великобританию

Они планируют переехать из США в частную резиденцию за пределами Лондона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

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Принц Гарри, герцог Сассекский, и его жена Меган Маркл вернутся в Великобританию до конца месяца, сообщают издания The Telegraph и The Sun.

По информации изданий, дети пары, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет, зачислены в местную школу и начнут учебу в сентябре.

Как сообщает BBC News, короля Чарльза проинформировали о решении семьи вернуться в Великобританию. Монарх приветствовал возможность чаще видеться с близкими. При этом он указал, что о возвращении их к исполнению обязанностей членов королевской семьи речи не идет — они останутся частными лицами.

Переезд станет первым постоянным возвращением пары в страну с момента сложения королевских полномочий и отъезда в Калифорнию в 2020 году. Отношения в семье долгое время оставались натянутыми, а переломным моментом стал частный визит принца Гарри к королю в поместье Хайгроув в июле этого года, отмечает BBC.