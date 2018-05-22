Исторические памятники РК могут войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Рустам Мухаметкалиев
12 исторических объектов Кызылординской области могут быть включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким региона Крымбек Кушербаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы провели большую работу по включению наших исторических объектов в список мирового культурного наследия. В 2019 году они могут стать наравне с такими уже известными памятниками, как Тадж-Махал и египетские пирамиды", – сказал Крымбек Кушербаев.
В предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 9 памятников Кызылординской области: городища Сыганак, Жанкент, Кескен-куюк, Чирик Рабат, Бабиш мола, Жент, Баланды, памятники Жетыасарской культуры и петроглифы Сауыскандык. По словам главы Кызылординской области, эта цифра может быть увеличена.
"На Западе плохо знают культуру кочевников. Надо это развивать. Только на территории Кызылординской области на побережье реки Сырдарья мы нашли 33 древнейших городищ, которые тоже имеют огромный исторический интерес", – подчеркнул аким области.