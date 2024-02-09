Как изменилась численность казахстанцев за год

О демографической ситуации за январь-декабрь 2023 года рассказали в Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, сообщает Kazpravda.kz

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Как уточняется, численность населения на 1 января 2024 года составила 20 033 546 человек, из них горожане – 12 451 004 (рост на 1,9%), сельские жители – 7 582 542 человек (рост на 0,3%). Общий прирост населения за 12 месяцев составил 266 739 человек. Из них за счет естественного прироста – на 257,3 тыс. человек, миграции – на 9 344 человек.

В разрезе регионов положительный естественный прирост наблюдался во всех регионах кроме СКО, а положительное сальдо миграции в пяти регонах – Алматинской, Мангистауской областях и городах Астана, Алматы, Шымкент.

— За 12 месяцев в Казахстане родилось 387,9 тыс. детей (403,5 тыс. чел. – 2022 г) , из них 200,3 тыс. – мальчики, 187,6 тыс. девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,50 на 1000 человек. Число умерших за указанный период составило 130,6 тыс. человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,56, — пишут в распространенном пресс-релизе.

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (26,78 человек на 1000 населения), Туркестанской (26,11) областях и городе Шымкент (25,68).

За 12 месяцев умерло до 1 года 3 215 младенцев, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся по сравнению с предыдущим годом снизился и составил 7,69 (2022 год – 7,97).

Кроме того, за указанный период снизилось количество зарегистрированных браков и разводов.

— За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 120 тыс. браков, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число браков снизилось на 5,9%. Коэффициент брачности составил 6,07 на 1000 человек. Также за этот период было зарегистрировано 16,7 тыс. разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака), что также меньше уровня 2022 года на 5,3%, — пояснили в Бюро нацстатистики.

Также в пресс-службе добавили, что коэффициент разводимости составил 0,84 на 1000 человек.