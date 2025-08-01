По итогам областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы – 2025» победителем признана семья Бекдаир из Карасайского района. Именно она представит Алматинскую область на республиканском этапе, который пройдет 12 сентября в преддверии Дня семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

В городе Конаеве состоялась торжественная церемония награждения победителей областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы – 2025», направленного на укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей и преемственности поколений.

Прием заявок стартовал 15 мая.

Всего на участие в конкурсе поступило 87 заявок со всей области. По итогам предварительного отбора в областной тур прошли 15 семей.

Финальное заседание конкурсной комиссии состоялось 15 июля. Оценивались достижения семьи, устойчивость семейных традиций, активное участие в общественной жизни, преемственность поколений и личный пример для подрастающего поколения.

Призовые места распределились следующим образом:

III место — семьи Кондыбаевых (Жамбылский район) и Телтаевых (Балхашский район);

II место — семья Шолпанбай (Енбекшиказахский район);

I место — семья Бекдаир (Карасайский район), которая получила право представить Алматинскую область на республиканском этапе.

Все участники получили благодарственные письма и поощрительные сертификаты от имени первого заместителя акима области. Награды вручил руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов, выразив благодарность всем семьям за вклад в развитие общества и сохранение традиционных ценностей.

Конкурс «Мерейлі отбасы» ежегодно проводится в рамках государственной политики по укреплению института семьи и формированию нравственно ориентированного общества. Победители республиканского этапа будут объявлены в сентябре, в преддверии Дня семьи.

Республиканский финал состоится 12 сентября 2025 года.