В Алматинской области выбрали образцовые семьи

Общество
133
Венера Баталова
корреспондент

По итогам областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы – 2025» победителем признана семья Бекдаир из Карасайского района. Именно она представит Алматинскую область на республиканском этапе, который пройдет 12 сентября в преддверии Дня семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

В городе Конаеве состоялась торжественная церемония награждения победителей областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы – 2025», направленного на укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей и преемственности поколений.

Прием заявок стартовал 15 мая.

Всего на участие в конкурсе поступило 87 заявок со всей области. По итогам предварительного отбора в областной тур прошли 15 семей.

Финальное заседание конкурсной комиссии состоялось 15 июля. Оценивались достижения семьи, устойчивость семейных традиций, активное участие в общественной жизни, преемственность поколений и личный пример для подрастающего поколения.

Призовые места распределились следующим образом:

III место — семьи Кондыбаевых (Жамбылский район) и Телтаевых (Балхашский район);

II место — семья Шолпанбай (Енбекшиказахский район);

I место — семья Бекдаир (Карасайский район), которая получила право представить Алматинскую область на республиканском этапе.

Все участники получили благодарственные письма и поощрительные сертификаты от имени первого заместителя акима области. Награды вручил руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов, выразив благодарность всем семьям за вклад в развитие общества и сохранение традиционных ценностей.

Конкурс «Мерейлі отбасы» ежегодно проводится в рамках государственной политики по укреплению института семьи и формированию нравственно ориентированного общества. Победители республиканского этапа будут объявлены в сентябре, в преддверии Дня семьи.

Республиканский финал состоится 12 сентября 2025 года.

#конкурс #праздник #семья

Популярное

Все
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Крупнейший энергопроект региона
Almaty Circus Festival собрал мастеров из 15 стран
Более 500 тыс. детей получат помощь
Сабантуй в Мамлютке
Новый Дом культуры для сельских талантов
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
Модернизация электросетей
Там, где падают метеориты и пахнет соснами
Изживая комплекс экономического захолустья
Главный тренер
К настольному теннису растет интерес
Древний Жанкент: на пороге новых открытий
История, которую едва не стерли
Пока делал кеспе, узнал все про қазақша ет
Повысить качество воспитательной работы
Не зубрить!
Пока пел кобыз Коркыта...
Горячо!
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Скрытый патруль против лихачей
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производство УЗИ-аппаратов
Армия вооружилась «цифрой»
Гранты на правовую и социальную помощь
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Молодежь «Жасыл Ел» собрала 18 мешков мусора в парке Астаны
Стартовала уборка озимой пшеницы
Бронзовое трио из Казахстана
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
Сенатор Жанболат Жоргенбаев отметил важность системного подхода к развитию приграничных территорий

Читайте также

Центр по борьбе с дезинформацией запустили в СЦК
Повысить качество воспитательной работы
Более 500 тыс. детей получат помощь
Новый Дом культуры для сельских талантов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]