Федерация курирует плавание, водное поло, артистическое плавание, прыжки в воду и плавание на открытой воде, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Состоялось очередное заседание Федерации водных видов спорта Казахстана.

В рамках события президент спортивной организации Андрей Крюков сообщил о досрочном прекращении своих полномочий, которые он исполнял с 2019 года.

На его место была выдвинута кандидатура Нурлана Жакупова, которая получила единогласную поддержку участников заседания. Вице-президентом Федерации избран Мират Утепов.

Андрей Крюков поблагодарил коллег за совместную работу и выразил уверенность, что новое руководство продолжит курс на развитие водных дисциплин в Казахстане. В свою очередь, Нурлан Жакупов отметил важность укрепления международного сотрудничества, совершенствования подготовки спортсменов и создания прочного спортивного резерва.

Добавим, что Казахстанская федерация водных видов спорта основана в 1998 году и курирует плавание, водное поло, артистическое плавание, прыжки в воду и плавание на открытой воде.