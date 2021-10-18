Известные казахстанцы рассказали, как не проиграть в битве за умы подрастающего поколения
Общество
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Уак Манбетеев
Как выдержать экзамен на зрелость гражданскому обществу, как объединить наши общие духовные скрепы и не утратить собственную идентичность и культурные ценности в эпоху глобализации? Об этом наш разговор с известными культурными и общественными деятелями Казахстана в рамках заседания «Эксперт-Совета».
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Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
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