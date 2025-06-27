К началу следующего года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы. Об этом в интервью журналистам перед совместным заседанием палат Парламента сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает Kazpravda.kz

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Она отметила, что в 2024 году была утверждена методология определения минимальной заработной платы в зависимости от производительности труда и от уровня инфляции.

«На сегодняшний день несколько институтов проводят исследования в части того, что обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей, и все они лягут в основу расчета минимальной заработной платы», – сказала Светлана Жакупова.

На вопрос журналистов о том, известен ли уже размер повышения, Светлана Жакупова ответила, что это станет известно после исследований.