Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, проект закона разработан по инициативе депутатов в целях гуманизации уголовной политики на основе принципа гуманизма.
«Проектом закона предлагается освободить от отбывания наказания осужденных за преступления, не представляющие существенной угрозы безопасности граждан и государства», - пояснила она.
Депутат Николай Арсютин дополнил, что под амнистию не подпадают лица, совершившие преступления против личности и коррупционные преступления.
«В основном, закон направлен на то, чтобы смягчить наказание социально-уязвимым слоям общества - это инвалиды, женщины, беременные, женщины, имеющие детей с инвалидностью, и отцы, в том числе. В целом проект закона затрагивает где-то порядка 15 100 человек, из них из мест лишения свободы подлежать освобождению порядка 4 200 человек. А остальным - сокращение сроков отбывания наказания», - отметил депутат.