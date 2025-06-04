К 30-летию Конституции в Казахстане планируется амнистия

Мажилис,Общество
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, проект закона разработан по инициативе депутатов в целях гуманизации уголовной политики на основе принципа гуманизма. 

«Проектом закона предлагается освободить от отбывания наказания осужденных за преступления, не представляющие  существенной угрозы безопасности граждан и государства», - пояснила она. 

Депутат Николай Арсютин дополнил, что под амнистию не подпадают лица, совершившие преступления против личности и коррупционные преступления.

 «В основном, закон направлен на то, чтобы смягчить наказание социально-уязвимым слоям общества - это инвалиды, женщины, беременные, женщины, имеющие детей с инвалидностью, и отцы, в том числе. В целом проект закона затрагивает где-то порядка 15 100 человек, из них из мест лишения свободы подлежать освобождению порядка 4 200 человек. А остальным - сокращение сроков отбывания наказания», - отметил депутат.

#мажилис #Казахстан #законопроект #амнистия

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