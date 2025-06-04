Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, проект закона разработан по инициативе депутатов в целях гуманизации уголовной политики на основе принципа гуманизма.

«Проектом закона предлагается освободить от отбывания наказания осужденных за преступления, не представляющие существенной угрозы безопасности граждан и государства», - пояснила она.

Депутат Николай Арсютин дополнил, что под амнистию не подпадают лица, совершившие преступления против личности и коррупционные преступления.