Стало известно, когда казахстанцы смогут воспользоваться цифровым тенге

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"Всё по плану, работы ведутся. Если вы помните, мы растянули на несколько лет полноценное введение цифрового тенге. В этом году мы сейчас в процессе отбора пилотных государственных органов и пилотных социальных выплат. То есть к концу года казахстанцы реально смогут воспользоваться цифровым тенге по получению определенных соцвыплат и по участию в госзакупках в тех госорганах, которые попадут в наш пилотный проект", – заявил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что цифровой тенге будет являться законным средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. Для реализации платформы предполагается двухуровневая архитектура, в которой участники финансового рынка будут оказывать платежные сервисы, а Национальный банк обеспечит инфраструктуру.

Исследовательский доклад Национального банка Казахстан, выпущенный для публичного обсуждения, можно скачать здесь.

