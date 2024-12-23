К концу 2025 года ИИ превзойдет способности человека – Маск

США , Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Вероятность этого к 2030 году составит 100%

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Владелец Tesla Илон Маск считает, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Он считает все более вероятным, что уже к концу 2025 года искусственный интеллект (ИИ) превзойдет способности человека.

«Все более вероятным становится, что ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027/2028 году. Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Многие эксперты в области разработки ИИ предполагают, что человечеству в конечном итоге удастся создать компьютерную систему, которая приобретет способность мыслить и осознавать себя как личность. Подобные машины смогут совершенствовать себя при решении любого рода задач, что в перспективе резко ускорит научно-технологический прогресс и приведет к так называемой технологической сингулярности - взрывообразному и неуправляемому технологическому развитию цивилизации.

 

#ИИ #Илон Маск

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