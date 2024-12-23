К концу 2025 года ИИ превзойдет способности человека – Маск

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Владелец Tesla Илон Маск считает, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Он считает все более вероятным, что уже к концу 2025 года искусственный интеллект (ИИ) превзойдет способности человека.

«Все более вероятным становится, что ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027/2028 году. Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Многие эксперты в области разработки ИИ предполагают, что человечеству в конечном итоге удастся создать компьютерную систему, которая приобретет способность мыслить и осознавать себя как личность. Подобные машины смогут совершенствовать себя при решении любого рода задач, что в перспективе резко ускорит научно-технологический прогресс и приведет к так называемой технологической сингулярности - взрывообразному и неуправляемому технологическому развитию цивилизации.