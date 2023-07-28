Качели упали на 8-летнего мальчика в Усть-Каменогорске

Фото: astanatv.kz

В Усть-Каменогорске на городском "Арбате" на 8-летнего мальчика упали качели упали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Отмечается, что на место сразу же прибыла бригада скорой помощи, полиции и сотрудники коммунального предприятия "Таза Оскемен", которые следят за малыми архитектурными формами. Ребенку оказали первую помощь.

У мальчика черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в стационаре под наблюдением медиков.

В полиции начали расследование несчастного случая.

"Этот факт зарегистрирован в установленном порядке, проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - прокомментировала и.о. руководителя пресс-службы ДП ВКО Татьяна Карпова.

После происшествия все качели с Арбата убрали, добавил телеканал.