Как дети проведут летние каникулы в Казахстане

Правительство, Общество
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Уже через несколько дней учебный сезон 2022-2022 гг. для 3,7 млн казахстанских школьников подойдет к концу. Впереди их будут ждать 90 дней летних каникул. О том, как дети проведут летний досуг, рассказали сегодня на заседании Правительства, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Всего, по информации главы Минпросвещения, летним отдыхом и оздоровлением будут охвачены 2,8 млн детей (85,3%) 1-10 классов, из них 500 тыс. детей из отдельных категорий семей.

«В лагерях ведется активная работа по подготовке к приему детей, которая близится к завершению. 218 загородных и 10,2 тыс. пришкольных, профильных и палаточных лагерей откроют свои двери для наших детей, которые с нетерпением ждут каникул», — сообщил Гани Бейсембаев.

Министерством предусмотрена реализация проектов «Этноаул», «Жаздық жолдама», которые позволят учащимся познакомиться с традициями и культурными ценностями, работой школ летнего и олимпийского резерва при ведущих университетах страны.

Кроме того, планируется, что в летний период 1,4 млн детей будут посещать секции и кружки в учреждениях дополнительного образования. С этой целью в организациях образования функционируют 11 тыс. кружков научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений.

Дети будут заниматься садоводством в рамках программы «Жасыл ел», путешествовать по сакральным местам страны, тренироваться на спортивных тренировочных сборах, также будут охвачены языковыми курсами.

Министерством культуры и спорта РК также предусмотрен комплекс мероприятий в рамках организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в каникулярный период. Подробнее о программе мероприятий доложил глава ведомства Асхат Оралов.

Так, всего будет организовано более 500 мероприятий в сфере культуры и свыше 300 в сфере спорта и туризма. Учитывая высокий спрос и актуальность среди учащихся, планируется трансформация проекта «Живые уроки» по посещению историко-культурных и туристских объектов. Во всех регионах страны будет расширена линейка турпродуктов, направленных на детскую аудиторию.

«В настоящее время продолжают функционировать 114 видов кружков и секций в рамках государственного творческого и спортивного заказов. Организовываются бесплатные экскурсии по музеям и сакральным местам, посещение библиотек, показ спектаклей, постановок и другие различные культурно-массовые мероприятия», — проинформировал министр культуры и спорта.

Национальным музеем Республики Казахстан в рамках культурно-образовательных проектов «Тарихи тұлғалар», «Шанырак», «Әсемдікке құштарлық», «Интересная этнография», «Ұрпақ+» организовываются и проводятся экскурсии, лекции, творческие вечера и круглые столы. Работают специальные студии и кружки «Мирас», «Жас археолог», «Живопись и графика», «Шебер».

Вместе с тем реализуется уникальный инклюзивный социальный проект «Мейірім» для особенных посетителей. Также пройдет мероприятие «День школы в музее».

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева и Центральном государственном музее РК в период летних каникул наряду с выставками и экскурсиями на бесплатной основе будут проводиться кружки «Юные экскурсоводы», «Юные домбристы», «Юные краеведы». Во всех библиотеках страны на ежемесячной основе проводятся «литературные утренники».

В репертуаре республиканских театров в период летних каникул предусмотрен показ спектаклей и постановок. В детском театре им. Н. Сац будет работать детская театральная студия «SatsComUnity».

Ко Дню защиты детей организации культуры готовят разноформатные праздничные мероприятия. К примеру, в театре им. Г. Мусрепова состоится премьера спектакля «Возвращение маленького принца».

В библиотеках и музеях страны продолжатся экскурсии, лекции и познавательные мероприятия: пленэры с участием известных казахстанских художников, скульпторов, краеведов, археологов, акция «BookCrossing», а во всех сельских округах будут организованы «передвижные библиотеки».

В Государственной концертной организации «Казахконцерт» им. Р.Баглановой стартует уникальный проект «Летнее кино». В рамках него наряду с классическими фильмами и анимационными фильмами на бесплатной основе будут показаны новые кинокартины снятые киностудией «Казахфильм» и при содействии Государственного центра поддержки национального кино.

Также планируется проведение Международного фестиваля профессионального хореографического образования «Temps lié», международные конкурсы «Шабыт», «Astana-Merey», республиканские конкурсы ремесел «Ұлы дала ұрпақтары», детского творчества по изобразительному искусству «Алтын қазына» и «Арт колонок».

Ко Дню государственных символов Республики Казахстан во всех школьных лагерях и детских садах страны планируется конкурс рисунков на асфальте «Казахстан в моем воображении», различные конкурсы на тему «Менің елім Қазақстаным» и флешмоб «Менің туым – менің мақтанышым».

Следующим направлением работы является развитие спортивного потенциала детей и подростков, популяризация здорового образа жизни. Наиболее их активная доля приходится на учащихся общеобразовательных школ.

В этом году Министерством культуры и спорта инициирован новый проект — спортивно-молодежный фестиваль «Qazaqstan Jastar Fest». В рамках VI летней Спартакиады планируется запуск челленджа «Спортивное лето». Именитые спортсмены и деятели спорта будут пропагандировать занятия спортом посредством загрузки коротких видеороликов в социальных сетях.

23 июня стартует республиканская акция «Я выбираю спорт!», приуроченная к празднованию 25-летия столицы и к Международному Олимпийскому дню во всех регионах страны.

«Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями. В данном направлении будет проведен инклюзивный спортивный фестиваль «Children Paralympic Games 2023», где примут участие «особенные» дети от 6 до 15 лет и старше со всех регионов страны, танцевальный конкурс среди воспитанников кружка «Инклюзивная хореография», — сообщил министр культуры.

В рамках социального проекта «Саламатты болашақ» совместно с Общественным фондом «Мир равных возможностей» будут организованы бесплатные адаптивные спортивные секции.

Глава Минкультуры еще раз отметил, что вход для детей на все спортивные мероприятия и проекты, организованные министерством, является бесплатным.

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