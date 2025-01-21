Как идет спасение высохшего дна Арала, рассказали в Минэкологии

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии рассказали о работе по восстановлению экосистемы высохшего дна Аральского моря, сообщает Kazpravda.kz

В проекте участвуют КАТКО, СП между французской государственной компанией Orano Mining SA и АО «НАК «Казатомпром» и другие национальные и частные компании, организующие лесопосадочные работы.

Результаты на сегодня:

Всего собрано 522 тонны семян.

Проведен посев на 12 000 га (16-30 декабря 2024 г.).

В январе-феврале 2025 г. планируется посев на 108 000 га.

В марте 2025 г. запланирована посадка саженцев саксаулов на 16 492 га.

«Проект является частью государственной стратегии по борьбе с последствиями экологической катастрофы Арала. Казахстан активно работает над улучшением экологической ситуации как внутри страны, так и на международной арене», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Организаторы акции призывают граждан поддержать инициативу и внести вклад в восстановление Аральского региона.