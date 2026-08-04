Юные астанчане вместе с Тазабеком поддержали популярный селфи-тренд

Таза Казахстан
Айман Аманжолова
корреспондент

Символ чистоты Тазабек посетил один из детских садов Астаны, где в рамках экологического мероприятия вместе с воспитанниками присоединился к популярному селфи-тренду, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

Во время съемки Тазабек неожиданно появлялся в кадре рядом с детьми. Необычный формат вызвал у воспитанников искренний восторг и подарил им яркие эмоции.

В программу мероприятия также вошли благотворительная ярмарка натуральной продукции «Бақша өнімдері», организованная родителями воспитанников, и выставка поделок из вторичных материалов «Қалдықтан құндылыққа».

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. В игровой форме детям напомнили о важности соблюдения чистоты, бережного отношения к природе, ответственного обращения с отходами и заботы о животных.

#дети #Астана

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